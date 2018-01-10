【本港樓市】新地：東港城翻新部分租金升五成，新租客租金有加幅

《經濟通通訊社１０日專訊》新地（０００１６）代理租務部總經理鍾秀蓮於傳媒午宴時表

示，「東港城」８萬呎地方翻新，佔零售面積２８％，翻新後店舖數目由７間增加至３１間，當

中三成是餐飲業務，平均呎租７０元至１２０元，而租金大升５２％。

她指，去年到期租約有１２４間，而新租客租金加幅１５％至２０％，她表示，對加幅感到

滿意，而護膚品及化妝品的店舖由１０間增加至１５間。她又透露，「東港城」平日的人流達

１３萬至１４萬人次，而假日就１５萬至１６萬人次。人均消費介乎５００元至２０００元，而

翻新後增至介乎９００元至６０００元。

她又指，２０１８年租約期滿的租戶有６１個，佔總出租面積２１％，而今年的新租客租金

升幅１０％至２０％，商場將會加強飲食的元素。

鍾秀蓮表示，將軍澳中心一期零售業務租金介乎８０元至５００元，而餐飲業務租金介乎

１００元至２００元。她又指，翻新後的商場部分的租金較翻新前升一倍，而翻新後的人流亦按

年增加１５％，平日介乎５萬至６萬人次，而假日就介乎６萬至８萬人次，營業額升５０％，人

均消費介乎３００元至６０００元。

另外，鍾秀蓮表示，ＰｏｐＷａｌｋ一期至三期的營業額共２﹒１億元，按年大升２１５％

，而第四期項目預計於今年年底投入。

另外，新地葵興活化工廈項目「Ｌｉｆｅ＠ＫＣＣ」租務反應良好，共設有１００間店舖，

零售及餐飲佔７０％，目前出租率為８０％，希望於今年第二季開幕。至於上水的活化工廈項目

正在規劃，項目共有六層，樓面面積２萬呎。（ｊｎ）

