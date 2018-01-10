信銀：料港股在北水流入下續創新高，看好科技板塊藍籌股

《經濟通通訊社１０日專訊》信銀國際首席經濟師兼研究部總經理廖群於記者會表示，雖然

去年港股升勢強勁，但估值仍然較低，因此預料在北水南下情況持續之下，港股今年將會繼續創

新高。

他首推科技板塊，認為大型藍籌科技股將會持續升勢，因為這是全球經濟的發展趨勢。

對於香港經濟，廖氏認為去年本港經濟增長達約３﹒７％，顯示經濟周期正於復甦過程，相

信今年會持續，但由於去年基數較高，因此今年增長率或會略低於去年水平。（ｋｙ）

