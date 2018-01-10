《經濟通通訊社１０日專訊》英皇國際（００１６３）旗下「喜遇」錄得項目開售以來創新
高的８７３﹒７７萬元成交價，是次成交的單位為２８樓Ｃ室，實用面積４０４平方呎，實用呎
價約２１６２８元。
英皇國際指，喜遇共１３６伙住宅單位，至今已累積售出１３４伙，套現超過６億元。
（ｋｙ）
10/01/2018 18:42
【本港樓市】英皇國際「喜遇」錄新高成交，累售１３４伙套現６億
《經濟通通訊社１０日專訊》英皇國際（００１６３）旗下「喜遇」錄得項目開售以來創新
高的８７３﹒７７萬元成交價，是次成交的單位為２８樓Ｃ室，實用面積４０４平方呎，實用呎
價約２１６２８元。
英皇國際指，喜遇共１３６伙住宅單位，至今已累積售出１３４伙，套現超過６億元。
（ｋｙ）
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