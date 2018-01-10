【本港樓市】英皇國際「喜遇」錄新高成交，累售１３４伙套現６億

《經濟通通訊社１０日專訊》英皇國際（００１６３）旗下「喜遇」錄得項目開售以來創新

高的８７３﹒７７萬元成交價，是次成交的單位為２８樓Ｃ室，實用面積４０４平方呎，實用呎

價約２１６２８元。

英皇國際指，喜遇共１３６伙住宅單位，至今已累積售出１３４伙，套現超過６億元。

（ｋｙ）

