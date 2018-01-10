《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１０７３點，升３點，最新報
３１０６８點，跌２點，低水６點，合約成交２７７７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２３０２點，跌４點，高水１３點，最新報
１２３０３點，跌３點，高水１４點，合約成交１２８８張。（ｊｎ）
10/01/2018 18:22
【夜期時段】即月期指最新報３１０６８點，跌２點，低水６點
《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１０７３點，升３點，最新報
３１０６８點，跌２點，低水６點，合約成交２７７７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２３０２點，跌４點，高水１３點，最新報
１２３０３點，跌３點，高水１４點，合約成交１２８８張。（ｊｎ）
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