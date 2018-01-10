【本港經濟】劉怡翔：引入利得稅兩級制利營商，助港成投資首選地

《經濟通通訊社１０日專訊》政府向立法會提交兩級制利得稅條例草案，進行首讀和二讀。

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，香港一直奉行簡單低稅制，以及按地域來源徵稅，近年來，

各地為吸引外地企業而紛紛減低公司利得稅率，雖然香港１６﹒５％的公司利得稅率仍屬全球最

低之列，但必須考慮外圍環境的改變。

他指出，目標是在維持簡單低稅制的同時，實行具競爭力的稅制以促進經濟發展。引入利得

稅兩級制，可減輕企業尤其是中小企及初創公司的稅務負擔，有助締造更有利的營商環境，推動

經濟增長，創造就業機會，以及提升香港的競爭力。利得稅兩級制會帶來國際宣傳效益，有助推

廣香港成為首選投資地點。

劉怡翔表示，政府建議將法團首２００萬元利潤的利得稅稅率降至８﹒２５％，即現行稅率

的一半，其後的利潤則繼續按１６﹒５％的稅率徵稅。至於以大多數屬獨資或合夥業務的非法團

業務，首２００萬元利潤的稅率將相應下調至７﹒５％，即現行稅率的一半，餘下利潤的稅率則

維持在１５％的水平。

劉怡翔又稱，在建議的利得稅兩級制下，納稅法團或非法團業務每年分別最多可節省

１６﹒５萬元和１５萬元稅款。假設有２０％的納稅企業屬有關連企業，實施建議會令政府稅收

每年減少約５８億元，相等於２０１６至１７年度利得稅收入總額約４％。不過，企業可因此而

提高整體營運規模及效率，可望日後為政府帶來額外稅收。（ｂｉ）

