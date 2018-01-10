《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，長沙灣一號．西九龍本月交投明顯加快，至今
暫錄得３宗成交，平均實用呎價１６３８６元。
最新促成一宗一號．西九龍交投，單位為１座高層Ａ室，實用面積８７７平方呎，建築面積
１１７２平方呎，採三房套房間隔，另設儲物房，座向南方，可享海景，剛以１５７０萬元成交
，折合實用呎價１７９０２元，造價及呎價均創同類型單位新高。
原業主於２０１２年１２月以１３２８萬元入市單位，持貨５年，現轉手帳面獲利２４２萬
元離場，單位升值１８％。（ｂｉ）
10/01/2018 16:11
【本港樓市】一號．西九龍三房套以１５７０萬成交，創同類新高價
《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，長沙灣一號．西九龍本月交投明顯加快，至今
暫錄得３宗成交，平均實用呎價１６３８６元。
最新促成一宗一號．西九龍交投，單位為１座高層Ａ室，實用面積８７７平方呎，建築面積
１１７２平方呎，採三房套房間隔，另設儲物房，座向南方，可享海景，剛以１５７０萬元成交
，折合實用呎價１７９０２元，造價及呎價均創同類型單位新高。
原業主於２０１２年１２月以１３２８萬元入市單位，持貨５年，現轉手帳面獲利２４２萬
元離場，單位升值１８％。（ｂｉ）
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