【企業盈喜】中國三江化工（２１９８）料全年純利增長超過２０％

《經濟通通訊社１０日專訊》中國三江化工（０２１９８）發盈喜，料截至去年底止全年純

利將介乎６﹒７億至７億元人民幣之間，與２０１６年同期相比增長超過２０％。

該公司指預期純利增長，主要由於去年下半年採取的多項採購及生產措施，包括對甲醇採購

時間及數量的生產調整及採購調整，以回應２０１７年甲醇定價的略微增長。（ｌｙ）

