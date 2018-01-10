《經濟通通訊社１０日專訊》中國三江化工（０２１９８）發盈喜，料截至去年底止全年純
利將介乎６﹒７億至７億元人民幣之間，與２０１６年同期相比增長超過２０％。
該公司指預期純利增長，主要由於去年下半年採取的多項採購及生產措施，包括對甲醇採購
時間及數量的生產調整及採購調整，以回應２０１７年甲醇定價的略微增長。（ｌｙ）
10/01/2018 18:37
【企業盈喜】中國三江化工（２１９８）料全年純利增長超過２０％
《經濟通通訊社１０日專訊》中國三江化工（０２１９８）發盈喜，料截至去年底止全年純
利將介乎６﹒７億至７億元人民幣之間，與２０１６年同期相比增長超過２０％。
該公司指預期純利增長，主要由於去年下半年採取的多項採購及生產措施，包括對甲醇採購
時間及數量的生產調整及採購調整，以回應２０１７年甲醇定價的略微增長。（ｌｙ）
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