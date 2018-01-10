【企業盈喜】先達國際物流料全年純利大增，因空運服務需求增加

《經濟通通訊社１０日專訊》先達國際物流（０６１２３）發盈喜，料截至去年底止全年收

益及純利按年大幅增加，主要由於美國市場整體需求上升、歐洲市場復甦以及跨境小型包裹送貨

服務增加，航空貨運噸數有所上升。由於對空運服務的需求不斷增加，部分購買成本上升導致售

價調整。空運服務業務收益亦相應上漲。

另外，期內薪金及工資有所減少，以及出售對集團並無貢獻任何溢利之電子商務業務。

（ｌｙ）

