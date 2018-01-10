《經濟通通訊社１０日專訊》先達國際物流（０６１２３）發盈喜，料截至去年底止全年收
益及純利按年大幅增加，主要由於美國市場整體需求上升、歐洲市場復甦以及跨境小型包裹送貨
服務增加，航空貨運噸數有所上升。由於對空運服務的需求不斷增加，部分購買成本上升導致售
價調整。空運服務業務收益亦相應上漲。
另外，期內薪金及工資有所減少，以及出售對集團並無貢獻任何溢利之電子商務業務。
（ｌｙ）
10/01/2018 17:39
【企業盈喜】先達國際物流料全年純利大增，因空運服務需求增加
《經濟通通訊社１０日專訊》先達國際物流（０６１２３）發盈喜，料截至去年底止全年收
益及純利按年大幅增加，主要由於美國市場整體需求上升、歐洲市場復甦以及跨境小型包裹送貨
服務增加，航空貨運噸數有所上升。由於對空運服務的需求不斷增加，部分購買成本上升導致售
價調整。空運服務業務收益亦相應上漲。
另外，期內薪金及工資有所減少，以及出售對集團並無貢獻任何溢利之電子商務業務。
（ｌｙ）
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