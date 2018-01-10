《小傳日記》魚缸連勝１２場，升浪創史上最強！

《小傳日記》２０１８年紅盤高收，果然夠晒好兆頭！香江魚缸自從踏入１月份，各個板塊

輪流撐市，大市日日都旗開得勝。

噚日（９日）寫下十一連升，創下本世紀紀錄，諗住今朝（１０日）有Ｄ腳軟，跌最多８２

點都好合情合理，話晒都升咗咁多。真係估佢唔到，喺大象（００００５）、三桶油、同埋祖國

錢莊發威下，大市又倒升番最多２５６點至３１２６７，強！

不過，噚日再創新高嘅ＱＱ（００７００）今日要回一回氣，平保（０２３１８）又呆呆滯

滯，吉利（００１７５）都無油，搞到大市升幅縮晒水，埋單揚６２點報３１０７３，但總算成

功延續強勢，創下十二連升新紀錄，係上個世紀恆指喺１９６９年面世以來最長升浪，認真巴閉

！

Ａ場果邊都繼續開Ｐａｒｔｙ，由於ＣＰＩ同ＰＰＩ數據符預期，阿爺政策收緊嘅憂慮消除

，祖國錢莊護盤，Ａ場高收完場，報３４２１點，寫下九連升兼創逾一個半月新高！國指都叨叨

光，守住升幅，踢起３３點完場報１２２８９。

中港魚缸都咁好氣氛，缸友又點會放過掃貨機會，全日成交超過１４０６億！



＊ＱＱ唞唞氣大象接力飛，摩通一出手蒙牛高高收＊



ＱＱ噚日２０１８年第一次破頂後，今日需要回氣唞唞。公司宣布集資大計，表示打算發行

票據，集資用作一般用途，同時亦傳出獲發改委批准多達５０億美金嘅離岸債券額度。不過消息

並無為股價帶來多少刺激，今日輕微跪低近１巴仙，報４４０﹒４銀。

大象再呈威風，事關早前法興唱好，將公司他屐由８６﹒１５銀升到８８﹒５５銀，維持「

掃貨」評級，股價今日彈起逾１巴仙，報８２﹒１銀，最高見８２﹒４銀再創逾９年高。

魚缸氣勢如虹大家有眼睇，加上阿里巴巴話打算畀附屬嚟香江上市，生發發（００３８８）

又獲大摩摩笛送贈一曲，升目標至２９０銀，難怪今日跳起１巴仙，報２７１﹒８銀。

仲有蒙牛（０２３１９）都獲摩通首予增持，亦都急速飛起逾３巴仙，報２４﹒２銀，係第

二威藍戰；仲有緊隨其後嘅萬洲（００２８８）一樣受摩通寵愛，首予１０﹒９銀目標，收市開

心跳起逾３巴仙報９﹒１６銀，



＊重啟逆回購錢莊往上游，招行創新高信行亦風騷＊



內銀股愈戰愈勇，事關神州人民銀行重啟逆回購，操作量涉及１２００億人仔。查實人行由

上年１２月２２日起，連續１２個交易日無進行逆回購操作，累計淨回籠１０５００億人仔。神

州銀行體系流通性好返，聯訊證券表示，神州今日ＣＰＩ、ＰＰＩ數據符合預期，孖屐對通脹而

致的收緊政策憂慮得以消除，１月份整體流動性仍偏向寬鬆，Ａ場同魚缸嘅神州錢莊都歌舞昇平

。

單係獲ＣＩＭＢ（聯昌證券）上調投資評級嘅招行（０３９６８），就有近４巴仙進帳，盤

中高見３４﹒３５銀破頂，埋單收報３３﹒８銀。中信銀行（００９９８）亦飆前逾４巴仙，報

５﹒３５銀，勁！

四大行好似建行（００９３９）、工行（０１３９８）就有近１巴仙落袋，前者尾市縮返升

幅，報７﹒６５銀，工行收６﹒５４銀。中行（０３９８８）同農行（０１２８８）亦有約１巴

仙進帳，報４﹒０２銀、３﹒９７銀。



＊油價好省鏡油股表現正，車股走下坡長汽最坎坷＊



花旗國魚缸已經連續八年被幸運之神眷顧，噚日喺飛機佬波音嘅帶挈下又再破頂，唔少缸友

都瞓身炒股，即使近排公布嘅經濟數據唔算差都好，美金依然持續腳軟。而美金弱商品強似乎係

「孖屐」上不變嘅定律，布蘭特期油舊年升咗近１８巴仙，到今年更加係繼續發威，喺缸友憧憬

花旗國原油庫存會連跌八個星期下，布油同紐約期油打孖一齊上，喺三年高位插旗。

油價表現省鏡，買「三桶油」實冇得輸，加上今日有瑞信唱好，中海油（００８８３）率先

跑出升咗近２巴仙，報１２﹒２２銀，全日一度高見１２﹒４６銀，創超過三年新高。中石化

（００３８６）表現一樣強勁，高見６﹒５５銀，喺超過兩年半高位插旗，收升超過１巴仙，報

６﹒３９銀。中石油（００８５７）就喺近一年高位５﹒９５銀插旗，全日只係彈起近１巴仙，

報５﹒８２銀。

油貴咗揸車都冇咁著數，砵砵車今日逆市入後波，而且長汽（０２３３３）仲有兩個壞消息

，先係上個月銷售按年插咗近１７巴仙，而長汽公布今年銷售「他屐」又低過大行預期，變相畀

缸友多一個理由掟貨，所以長汽更加喺畀足油向後行，全日跣低超過６巴仙，報９﹒４５銀。一

哥吉利雖然發盈喜話舊年會賺多一倍，但聰明嘅缸友睇佢舊年嘅賣車數據已經可以推測到盈利表

現，盈喜呢個利好消息早已消化得七七八八，所以缸友聽到冇乜反應，全日倒跌近超過１巴仙，

報２６﹒７銀。



＊磚頭好氣勢缸友唔閉翳，綠城最威風合景向下衝＊



雖然阿爺一早講過話今年唔會放鬆樓市調控，但自從早幾日神州有部分城市放寬限購措施後

，神州磚頭佬近期嘅走勢就好似一架法拉利，踩足油行緊一條無盡頭嘅直路一樣唔會剎車，兩大

磚頭藍戰士碧桂園（０２００７）同潤地（０１１０９）齊齊破頂，碧桂園全日更加係爆升近７

巴仙，報１８﹒４８銀，５１隻藍戰士入面排第一。潤地下晝亦都最多彈起近７巴仙，但埋單前

升幅係咁縮水，最終全日只係升咗近３巴仙，報２６﹒８銀。

不過，神州磚頭今日嘅焦點落喺綠城（０３９００）身上，全日最多爆上超過１２巴仙，喺

１２﹒４８銀超過四年高位插旗，最後埋單亦都有近１２巴仙嘅升幅落袋，報１２﹒４銀。

合景泰富（０１８１３）喺噚日食ｌｕｎｃｈ嘅時候公布，話舊年嘅權益預售總額有２８７

億人仔，增加２９巴仙，仲要較全年「他屐」２８０億人仔高出３億，但技術上，以噚日埋單計

，呢位街坊今個月以嚟已經升咗超過２９巴仙，噚日仲順便喺超過十年高位插旗，所以今日有唔

少缸友趁好消息出貨，搞到呢位街坊全日跣低超過４巴仙，報１１﹒３銀。請請！



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