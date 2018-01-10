港股收３１０７３漲６２點，１２連升有紀錄以來最長升浪

《經濟通通訊社１０日專訊》美股第四季業績期即將於本周五（１２日）展開，市場憧憬藍

籌業績期有利好消息，加上北韓局勢有緩和跡象，美指再創新高，道指升１０２點。港股１１連

升後，今日窄幅低開２點，其後跌幅一度最多擴至８２點，低見３０９２８點，但隨著內房、內

銀股、匯控（００００５）造好，石油股見強勢，港股最多反彈２５６點，高見３１２６７點，

再創逾十年新高。港股午後升幅大為收窄，最終收升６２點或０﹒２０％，報３１０７３點。

恆指連升１２日，為１９６９年開設以來最長升浪，累漲１８３９點或６﹒２９％。全日主

板成交１４０６﹒２６億元，較昨日（９日）增加逾５％。

國指收漲０﹒２７％或３３點，報１２２８９。滬指升０﹒２３％或７點，報３４２１。



＊匯控再創逾９年高位，三桶油齊齊走高＊



匯控此前獲法興唱好，將其目標價由８６﹒１５元升至８８﹒５５元，並維持「買入」評級

，午後升幅擴大，全日收漲１﹒４２％，報８２﹒１元，盤中高見８２﹒４元，再創逾９年高位

。

國際油價續創逾三年高，「三桶油」全獲瑞信唱好，造價向好，中海油（００８８３）收升

１﹒６６％，報１２﹒２２元，盤中高見１２﹒４６元，創２０１４年９月以來新高。中石油

（００８５７）漲０﹒６９％，報５﹒８２元。中石化（００３８６）升１﹒２７％報６﹒３９

元，盤中高見６﹒５５元，創超過兩年半新高。

內房股亦見資金追捧，碧桂園（０２００７）升６﹒７％，報１８﹒４８元，盤中高見

１８﹒６６元，創上市新高，為表現最好藍籌；潤地（０１１０９）緊隨其後，午後發力急漲

２﹒６８％報２６﹒８元，盤中見２７﹒８元上市新高。

內地數據符預期，收緊政策憂慮消除，人民銀行今日重啟逆回購，四大內銀回勇，建行

（００９３９）升０﹒７９％，報７﹒６５元；農行（０１２８８）升１﹒２８％，報３﹒９７

元；工行（０１３９８）揚０﹒６２％，報６﹒５４元；中行（０３９８８）上升０﹒７５％，

報４﹒０２元。招行（０３９６８）抽升３﹒６８％，報３３﹒８元，日內觸及３４﹒３５元破

頂。

領展（００８２３）挫２﹒９６％，報７２﹒０５元，為全日表現最差藍籌股。



＊神華倒跌逾１％，金斯瑞逆市挫近一成＊



汽車股個別發展，長汽（０２３３３）上月銷量按年挫近１７％，拖累股價挫６﹒０６％，

報９﹒４５元，為最差國指股；吉利（００１７５）料年度淨利大增一倍，惟全日仍跌

１﹒１１％，報２６﹒７元。

神華（０１０８８）獲野村籲買，重申其投資評級為「買入」，目標價由２３﹒３１元升至

２６﹒８１元，惟午後倒跌１﹒３３％，報２２﹒３元。

潤啤（００２９１）早前獲摩通唱好，予公司「增持」評級，目標價由２１元升至３１元，

全日升２﹒０３％，報３０﹒２元。

金斯瑞（０１５４８）上周四（４日）遭股東減持２４００萬股，日內逆市挫９﹒７２％，

報２２﹒７５元。（ｇｖ）

