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即市新聞

10/01/2018 16:11

港股收３１０７３漲６２點，１２連升有紀錄以來最長升浪

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美股第四季業績期即將於本周五（１２日）展開，市場憧憬藍
籌業績期有利好消息，加上北韓局勢有緩和跡象，美指再創新高，道指升１０２點。港股１１連
升後，今日窄幅低開２點，其後跌幅一度最多擴至８２點，低見３０９２８點，但隨著內房、內
銀股、匯控（００００５）造好，石油股見強勢，港股最多反彈２５６點，高見３１２６７點，
再創逾十年新高。港股午後升幅大為收窄，最終收升６２點或０﹒２０％，報３１０７３點。
　　恆指連升１２日，為１９６９年開設以來最長升浪，累漲１８３９點或６﹒２９％。全日主
板成交１４０６﹒２６億元，較昨日（９日）增加逾５％。
　　國指收漲０﹒２７％或３３點，報１２２８９。滬指升０﹒２３％或７點，報３４２１。

＊匯控再創逾９年高位，三桶油齊齊走高＊

　　匯控此前獲法興唱好，將其目標價由８６﹒１５元升至８８﹒５５元，並維持「買入」評級
，午後升幅擴大，全日收漲１﹒４２％，報８２﹒１元，盤中高見８２﹒４元，再創逾９年高位

　　國際油價續創逾三年高，「三桶油」全獲瑞信唱好，造價向好，中海油（００８８３）收升
１﹒６６％，報１２﹒２２元，盤中高見１２﹒４６元，創２０１４年９月以來新高。中石油
（００８５７）漲０﹒６９％，報５﹒８２元。中石化（００３８６）升１﹒２７％報６﹒３９
元，盤中高見６﹒５５元，創超過兩年半新高。
　　內房股亦見資金追捧，碧桂園（０２００７）升６﹒７％，報１８﹒４８元，盤中高見
１８﹒６６元，創上市新高，為表現最好藍籌；潤地（０１１０９）緊隨其後，午後發力急漲
２﹒６８％報２６﹒８元，盤中見２７﹒８元上市新高。
　　內地數據符預期，收緊政策憂慮消除，人民銀行今日重啟逆回購，四大內銀回勇，建行
（００９３９）升０﹒７９％，報７﹒６５元；農行（０１２８８）升１﹒２８％，報３﹒９７
元；工行（０１３９８）揚０﹒６２％，報６﹒５４元；中行（０３９８８）上升０﹒７５％，
報４﹒０２元。招行（０３９６８）抽升３﹒６８％，報３３﹒８元，日內觸及３４﹒３５元破
頂。
　　領展（００８２３）挫２﹒９６％，報７２﹒０５元，為全日表現最差藍籌股。

＊神華倒跌逾１％，金斯瑞逆市挫近一成＊

　　汽車股個別發展，長汽（０２３３３）上月銷量按年挫近１７％，拖累股價挫６﹒０６％，
報９﹒４５元，為最差國指股；吉利（００１７５）料年度淨利大增一倍，惟全日仍跌
１﹒１１％，報２６﹒７元。
　　神華（０１０８８）獲野村籲買，重申其投資評級為「買入」，目標價由２３﹒３１元升至
２６﹒８１元，惟午後倒跌１﹒３３％，報２２﹒３元。
　　潤啤（００２９１）早前獲摩通唱好，予公司「增持」評級，目標價由２１元升至３１元，
全日升２﹒０３％，報３０﹒２元。
　　金斯瑞（０１５４８）上周四（４日）遭股東減持２４００萬股，日內逆市挫９﹒７２％，
報２２﹒７５元。（ｇｖ）

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