《經濟通通訊社１０日專訊》公民黨今日去信律政司司長鄭若驊，促請她７日內到立法會回
應寓所僭建事件，否則公民黨難以支持其繼續留任。
公民黨黨魁楊岳橋指，特首林鄭月娥昨（９日）稱鄭若驊沒有誠信問題的說法「錯誤」。他
指，事件的確涉誠信問題，而律政司司長需要捍衛香港法治，如鄭若驊誠信受質疑，難以讓人信
服。他相信以鄭氏所擁的專業資格，應可理解何謂僭建。（ｃｗ）（ｚｚ）
10/01/2018 16:32
【僭建風波】公民黨發公開信予鄭若驊，邀其到立會交代僭建事件
《經濟通通訊社１０日專訊》公民黨今日去信律政司司長鄭若驊，促請她７日內到立法會回
應寓所僭建事件，否則公民黨難以支持其繼續留任。
公民黨黨魁楊岳橋指，特首林鄭月娥昨（９日）稱鄭若驊沒有誠信問題的說法「錯誤」。他
指，事件的確涉誠信問題，而律政司司長需要捍衛香港法治，如鄭若驊誠信受質疑，難以讓人信
服。他相信以鄭氏所擁的專業資格，應可理解何謂僭建。（ｃｗ）（ｚｚ）
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