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10/01/2018 17:18

【香港政情】立法會通過上年度政府開支追加撥款二讀

　　《經濟通通訊社１０日專訊》立法會今日進行修改議事規則後的首次會議，政府亦開始提交
法案上立法會，當中包括恢復《追加撥款（２０１６－２０１７年度）條例草案》二讀，最後法
案以５０票贊成、４票反對獲得通過。（ｃｗ）（ｚｚ）

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