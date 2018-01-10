【香港政情】立法會通過上年度政府開支追加撥款二讀

《經濟通通訊社１０日專訊》立法會今日進行修改議事規則後的首次會議，政府亦開始提交

法案上立法會，當中包括恢復《追加撥款（２０１６－２０１７年度）條例草案》二讀，最後法

案以５０票贊成、４票反對獲得通過。（ｃｗ）（ｚｚ）

