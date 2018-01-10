《經濟通通訊社１０日專訊》立法會今日進行修改議事規則後的首次會議，政府亦開始提交
法案上立法會。立法會到傍晚就《追加撥款（２０１６－２０１７年度）條例草案》法案三讀，
法案最後以４９票贊成、２票反對獲得通過。（ｃｗ）（ｚｚ）
10/01/2018 18:57
【香港政情】立法會通過上年度政府開支追加撥款法案
《經濟通通訊社１０日專訊》立法會今日進行修改議事規則後的首次會議，政府亦開始提交
法案上立法會。立法會到傍晚就《追加撥款（２０１６－２０１７年度）條例草案》法案三讀，
法案最後以４９票贊成、２票反對獲得通過。（ｃｗ）（ｚｚ）
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