《神州經脈》去年ＣＰＩ漲１﹒６％，滬綜指九連升，中間價兩周低

《經濟通通訊社１０日專訊》內地２０１７年ＣＰＩ漲１﹒６％，遠低年初制定的全年３％

目標，料為２０１８年繼續推動去槓桿提供空間。滬綜指收升０﹒２３％，報３４２１﹒８３點

，連升第九日，續創逾兩年半最長升浪；深成指收跌０﹒０９％，報１１４３７﹒０８點，八連

升止步；創業板指跌０﹒６９％，報１７９１﹒０８點，連跌兩日。兩市全日成交增７％，至

５１６３億元（人民幣．下同）。



＊食品價格錄２００３以來首次下降＊



國家統計局公布，去年ＣＰＩ漲１﹒６％，其中，食品價格下降１﹒４％，是自２００３年

以來首次出現下降，主要受豬肉和鮮菜價格下降較多影響。ＰＰＩ漲６﹒３％，結束自２０１２

年以來連續５年的下降態勢。

去年１２月，ＣＰＩ同比漲１﹒８％，低於市場預期的１﹒９％；ＰＰＩ同比上漲４﹒９％

，略高於市場預期的４﹒８％，漲幅降至２０１６年１１月來最低，不過環比就漲０﹒８％。

摩根士丹利華鑫證券預計，２０１８年政府仍會把目標通脹率維持在３﹒０％，但與之前有

所不同的是，今年的實際通脹水平可能會比較接近目標值，預計在２﹒５％左右。「通脹將重回

視野，但不構成政策風險。」

海通證券認為，２％左右的ＣＰＩ、趨勢向下的ＰＰＩ並不會成為貨幣政策的主要牽制，今

年政策重心在於防風險、去槓桿，意味著貨幣政策難鬆。但在雙支柱的框架下，監管政策密集落

地會逐步加強宏觀審慎的調控效力，有助於貨幣政策向中性回歸。



＊匯市成交明顯縮，人民幣先跌後穩＊



人民銀行確認，計算逆周期因子的「逆周期系數」由各人民幣兌美元匯率中間價報價行自行

設定，分析認為此舉意在避免人民幣短期過快升值，顯示當局有信心讓市場更多地來決定人民幣

匯率。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒５２０７，較上個交易日貶２３９點子，錄近兩周低。在岸

兌美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１５３點子，市場觀望氣氛較濃，成交明顯縮量，收盤倒升

２８點子，報６﹒５１７９。

中金表示，「逆周期系數」公式調整可能對人民幣匯率造成一定擾動，但影響偏向於短期，

不會改變中長期人民幣升值的趨勢。該行仍然維持今年底人民幣兌美元６﹒２８的預測不變。

財新智庫則認為，需要警惕中美貿易博弈局勢變化引發央行政策態度的轉變。倘若中美貿易

摩擦激化，人民幣兌美元轉而走弱也未嘗不是一個可能的政治經濟選項。



＊法國稱中國將訂購１８４空客飛機＊



法國總統馬克龍在北京發布會上表示，中國國家主席習近平確認中國會很快敲定在未來訂購

１８４架Ａ３２０飛機，雙方討論了在未來數月商談空客Ａ３５０╱Ａ３８０飛機的銷售合同。

他並引述習近平指，中國對空客和波音訂單一視同仁。

跟隨馬克龍訪華的法國官員對記者表示，中國以Ａ３２０ ｎｅｏ為主的１８４架飛機訂單

來自１３家航空公司，交付期為２０１９至２０２０年。

此外，馬克龍稱，中國開放哪些市場需要提高能見度，法國市場開放將視中國而動。



＊上海去年大宗物業投資創歷史新高＊



商業地產服務和投資機構－－世邦魏理仕發布簡報稱，２０１７年，上海大宗物業投資市場

共錄得８２筆大宗交易，累計交易量同比增１８％至１１６９億元，雙雙創下歷史新高。

報告指，在國內資產管理需求提升並積極尋求風險適中的標的背景之下，地產基金投資尤為

活躍，全年累計投資量已達５９０億元，佔整體總量的４９％，遠超近三年平均水平。

受益於投資需求由核心商務區外溢及上海新型城鎮化的影響，新興商務區的辦公類型物業成

為資本市場的寵兒，成交宗數從前三年年均１６宗的成交水平成長至２０１７年的３８宗。

世邦魏理仕華東區投資及資本市場主管何樹奇表示，２０１８年上海仍將受到各路資本的青

睞。寫字樓、購物中心和倉儲物流仍將是主流投資類型。



＊網信辦針對年度帳單約談支付寶、芝麻信用負責人＊



針對「支付寶年度帳單事件」，國家網信辦約談阿里旗下支付寶、芝麻信用有關負責人，指

出支付寶、芝麻信用收集使用個人信息方式不符合《個人信息安全規範》國家標準精神，違背其

簽署的《個人信息保護倡議》承諾。要專項整頓，防止類似事件再次發生。

支付寶和芝麻信用表示，將認真落實監管部門要求，從源頭查找問題，深刻汲取教訓，全面

整頓。

上周支付寶發布年度帳單功能，但用戶查看帳單前系統默認勾選《芝麻服務協議》，並以非

常小號字體顯示，很難發現。該協議允許支付寶收集用戶的信息，包括在第三方保存的信息。

（ｊｙ）

