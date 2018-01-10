【駐京專電】北京市交通委：美團打車尚不具備從事網約車經營資質

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》隸屬於美團點評出行事業部的「美團打車

」公布１２日起登陸北京。不過，北京市交通委相關負責人表示，目前「美團打車」尚未依法在

北京市申請開展網約車業務，尚不具備在北京市從事網約車經營的資質。

根據相關規定，在北京開展網約車經營服務的，應當在北京辦理相關許可手續。交通主管部

門已會同有關部門約談了「美團打車」相關負責人，要求其依法依規開展在北京地區的網約車經

營服務。

