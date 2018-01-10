《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》據《新華社》報道，中央軍事委員會委員
房峰輝（中共中央軍事委員會原委員、中央軍委聯合參謀部原參謀長）因涉嫌行賄、受賄犯罪被
移送軍事檢察機關依法處理。
10/01/2018 08:38
【駐京專電】房峰輝涉嫌行賄、受賄犯罪被移送軍事檢察機關處理
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》據《新華社》報道，中央軍事委員會委員
房峰輝（中共中央軍事委員會原委員、中央軍委聯合參謀部原參謀長）因涉嫌行賄、受賄犯罪被
移送軍事檢察機關依法處理。
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