《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５１７９，
較上個交易日４時３０分收盤價升２８點子。全日在６﹒５１５６至６﹒５３８５之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１２１點子，報６﹒５２２８。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒５２０７，較上個交易日貶２３９點子，錄近兩周低。
人民銀行稍早確認，允許各中間價報價行根據宏觀經濟等基本面變化以及外匯市場順周期程
度等，決定是否對「逆周期系數」進行調整，顯示讓市場更多決定匯率走向。（ｊｙ）
10/01/2018 17:12
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升２１點子，報６﹒５１７９
《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５１７９，
較上個交易日４時３０分收盤價升２８點子。全日在６﹒５１５６至６﹒５３８５之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１２１點子，報６﹒５２２８。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒５２０７，較上個交易日貶２３９點子，錄近兩周低。
人民銀行稍早確認，允許各中間價報價行根據宏觀經濟等基本面變化以及外匯市場順周期程
度等，決定是否對「逆周期系數」進行調整，顯示讓市場更多決定匯率走向。（ｊｙ）
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