《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行調整人民幣中間價逆周期因子，上海商業銀行研究部
主管林俊泓表示，逆周期因子並非經常發揮作用，市場對今次舉動反應大，主要是解讀為人行容
許人民幣貶值，並預期人行將引入更多匯率改革措施。
他認為，今次措施反映人行對目前環境有信心，不怕推行改革，認為今年是合適時機將人民
幣匯率每日波動區間擴大至３％。
他並指，政策變動的影響屬一次性，預料短期人民幣匯價不會再急跌，首季人民幣可能跌至
６﹒６兌１美元，關鍵視乎美元變化。（ｊｙ）
10/01/2018 08:55
【中間價微調】上商行：人幣短期料難急跌，擴波幅至３％時機理想
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行調整人民幣中間價逆周期因子，上海商業銀行研究部
主管林俊泓表示，逆周期因子並非經常發揮作用，市場對今次舉動反應大，主要是解讀為人行容
許人民幣貶值，並預期人行將引入更多匯率改革措施。
他認為，今次措施反映人行對目前環境有信心，不怕推行改革，認為今年是合適時機將人民
幣匯率每日波動區間擴大至３％。
他並指，政策變動的影響屬一次性，預料短期人民幣匯價不會再急跌，首季人民幣可能跌至
６﹒６兌１美元，關鍵視乎美元變化。（ｊｙ）
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