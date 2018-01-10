【中間價微調】上商行：人幣短期料難急跌，擴波幅至３％時機理想

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行調整人民幣中間價逆周期因子，上海商業銀行研究部

主管林俊泓表示，逆周期因子並非經常發揮作用，市場對今次舉動反應大，主要是解讀為人行容

許人民幣貶值，並預期人行將引入更多匯率改革措施。

他認為，今次措施反映人行對目前環境有信心，不怕推行改革，認為今年是合適時機將人民

幣匯率每日波動區間擴大至３％。

他並指，政策變動的影響屬一次性，預料短期人民幣匯價不會再急跌，首季人民幣可能跌至

６﹒６兌１美元，關鍵視乎美元變化。（ｊｙ）

