【中間價微調】貨幣委員：人幣趨穩一段時間，讓市場發揮更大作用

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平表示，中間價定價機制「

逆周期因子」本身是為了減弱非理性的羊群效應。現在市場已經穩定了相當長的一段時間，應該

讓市場發揮更大作用。

他還表示，匯率自由化只是中國計劃的一系列改革之一，利率市場化應該放在比較重要的位

置。中國今年在促進風險點的釋放上可能會有比較大的舉措。

他指，人民銀行在全球央行的數字貨幣研究上積極性處在前列。雖然區塊鏈看起來是富有遠

大前程的好技術，但是比特幣目前來看泡沫傾向「很明顯」。（ｊｙ）

