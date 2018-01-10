【中間價微調】離岸人幣兌美元收跌３７７點，去年９月來最大跌幅

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行確認，計算逆周期因子的「逆周期系數」由各人民幣

兌美元匯率中間價報價行自行設定。離岸人民幣兌美元周二（９日）收跌３７７點子，報

６﹒５３４９，錄去年９月來最大跌幅。

花旗策略師Ｓｉｄｄｈａｒｔｈ Ｍａｔｈｕｒ表示，人行此舉是退出當初旨在遏制人民幣

貶值措施中的最新一步，可能讓人民幣更穩固的呈現區間盤整走勢。

摩根大通發布的報告則指，中國國際收支和經濟增長的積極前景將最終限制人民幣的下跌空

間，即便中國央行的舉措可能會緩和短期內離岸人民幣的看漲情緒。（ｊｙ）

