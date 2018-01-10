《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行確認，計算逆周期因子的「逆周期系數」由各人民幣
兌美元匯率中間價報價行自行設定。離岸人民幣兌美元周二（９日）收跌３７７點子，報
６﹒５３４９，錄去年９月來最大跌幅。
花旗策略師Ｓｉｄｄｈａｒｔｈ Ｍａｔｈｕｒ表示，人行此舉是退出當初旨在遏制人民幣
貶值措施中的最新一步，可能讓人民幣更穩固的呈現區間盤整走勢。
摩根大通發布的報告則指，中國國際收支和經濟增長的積極前景將最終限制人民幣的下跌空
間，即便中國央行的舉措可能會緩和短期內離岸人民幣的看漲情緒。（ｊｙ）
10/01/2018 09:13
【中間價微調】離岸人幣兌美元收跌３７７點，去年９月來最大跌幅
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行確認，計算逆周期因子的「逆周期系數」由各人民幣
兌美元匯率中間價報價行自行設定。離岸人民幣兌美元周二（９日）收跌３７７點子，報
６﹒５３４９，錄去年９月來最大跌幅。
花旗策略師Ｓｉｄｄｈａｒｔｈ Ｍａｔｈｕｒ表示，人行此舉是退出當初旨在遏制人民幣
貶值措施中的最新一步，可能讓人民幣更穩固的呈現區間盤整走勢。
摩根大通發布的報告則指，中國國際收支和經濟增長的積極前景將最終限制人民幣的下跌空
間，即便中國央行的舉措可能會緩和短期內離岸人民幣的看漲情緒。（ｊｙ）
|中國故事10/01/2018
興建自家機場 順豐護城河更深
|生財有道10/01/2018
【投資泰道】港人退休夢 200萬打造5000呎Dream House
|國際動態10/01/2018
兩韓會談 平壤確認派團冬奧
|板塊分析09/01/2018
政策推動天然氣消費 燃氣股持續受捧
|剖析天下09/01/2018
歐洲政局 還看英意
|剖析天下09/01/2018
南韓調高企業及個人稅 但同時大升最低工資
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰