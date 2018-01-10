【中間價微調】離岸人幣一個月風險逆轉率升至去年８月以來最高

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行確認，計算逆周期因子的「逆周期系數」由各人民幣

兌美元匯率中間價報價行自行設定，分析認為此舉意在避免人民幣短期過快升值。離岸人民幣一

個月風險逆轉率 衡量做空人民幣相對於做多的成本 今日一度攀升至０﹒３７７５％，錄

去年８月以來最高水平。

據外電稱，中間價機制微調後，期權交易員增加了人民幣空單。

離岸人幣兌美元周二（９日）收跌３７７點子，錄去年９月來最大跌幅，現反彈４３點子，

報６﹒５３０６。（ｊｙ）

