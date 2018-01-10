【企業盈警】彭順國際（６１６３）料年度溢利減少，銷售開支大增

《經濟通通訊社１０日專訊》彭順國際（０６１６３）發盈利警告，料集團截至２０１７年

１０月３１日止年度業績，較上年同前溢利淨額減少。

溢利減少主要由於期內銷售及分銷開支大幅增加；全球發售上市開支減少；上市後行政開支

產生之董事費用、公司秘書費用、法律服務費用及合規顧問費用增加；期內錄得授出購股權之有

關以股份付款開支，而上年同期並無相關開支。

集團截至２０１７年１０月３１日止年度業績預期將於本月底公告。（ｇｌ）

