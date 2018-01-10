【本港樓市】傳美圖董事長蔡文勝沽天璽兩單位，料賺１１００萬

《經濟通通訊社１０日專訊》消息人士透露，美圖公司（０１３５７）董事長蔡文勝或相關

人士持有的九龍站天璽海鑽璽低層Ｅ室兩伙兩房戶，近日以４５５０萬元沽出，呎價３﹒３８萬

元。

據悉，該兩單位於２０１３年１０月透過霸傑有限公司名義持有（蔡文勝為公司董事），以

約３４１８萬元買入，是次沽貨料賺１１００萬元。（ｇｌ）

