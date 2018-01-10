《日入而息》金管局升逆周期緩沖資本，港股１２連升歷來最長升市

《今天重點》﹡金管局上調逆周期緩沖資本至２﹒５％，提高銀行體系承受衝擊能力

﹡鄭若驊認警覺性不足，認可人士已將修正方案交屋宇署

﹡房協旗下屋邨４月起加租８％，並推出富戶政策；房協公布４月起轄下屋邨

租金加幅８％，郭偉強批加幅過高

﹡內地去年ＣＰＩ漲１﹒６％，遠低全年３％目標；內地去年ＰＰＩ漲

６﹒３％，１２月同比漲４﹒９％



《即日市況》﹡港股收３１０７３漲６２點，１２連升有紀錄以來最長升浪



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒２３％九連升，石油股領漲，創業板跌



《美元匯價》﹡聯儲委員對加息次數存分歧，美元反覆整固；歐元最新報１﹒１９９８╱

９９，日圓最新報１１１﹒４１╱４３



《公司業績》﹡海通證券（０６８３７）１２月賺３﹒８億元，按年增３４倍

﹡國聯證券（０１４５６）去年１２月盈轉虧蝕３３６２萬元人民幣

﹡東方證券（０３９５８）上月淨利潤升６８﹒６％；營業收入升１７％

﹡中州證券（０１３７５）上月純利跌近９７％至２４５萬元人民幣

﹡中國銀河（０６８８１）上月純利跌近８７％至７５６５萬元人民幣



《公司資訊》﹡康宏（０１０１９）尋求頒令不當配發股份交易無效

﹡新地（０００１６）十大商場去年營業額升９％，料今年首季升８％；東港

城翻新部分租金升五成，新租客租金有加幅；郭基煇支持政府放寬按揭成數

，正物色土地作青年旅舍

﹡大地教育（０８４１７）８０萬元人民幣購內地教育資訊科技服務商權益

﹡山東高速金融（００４１２）委託國金證券管理５﹒５億元投資

﹡六福（００５９０）進軍柬埔寨市場，金邊市旗艦店開業

﹡建發國際（０１９０８）投得廣州白雲區住宅用地，涉４０﹒２億元人民幣

﹡海隆控股（０１６２３）額外發行２０２２年到期美元計值優先票據

﹡友佳國際（０２３９８）去年全年銷售金額按年上升約１８％

﹡佳源國際（０２７６８）上月合同銷售金額升３﹒５倍至３１﹒１億元人幣

﹡Ｅ－ＫＯＮＧ（００５２４）出售星亞股份遭否決，與主席訂和解協議

﹡中國軟實力（００１３９）收購民銀資本（０１１４１）５００萬股，涉資

２７６萬元

﹡裕元（００５５１）全年綜合經營收益淨額升７﹒５％，上月升４﹒４％



《國企紅籌》﹡報道指中國聯通中高層大調整：共涉２４２人

﹡綠地香港（００３３７）去年全年合約銷售按年增加６５％

﹡華潤電力（００８３６）附屬電廠去年售電量增加５﹒１％

﹡中國建築（０３３１１）去年全年新簽合約額上升２３％

﹡中國海外發展（００６８８）１２月合約物業銷售金額大升２﹒２７倍；中

海外上月在天津、北京及江西省收購地塊，涉９﹒６億元人民幣

﹡中國海外宏洋（０００８１）上月合約銷售額升２９﹒１％

﹡華能新能源（００９５８）１２月總發電量增長１７﹒７％

﹡遠東環球（００８３０）去年新簽合約額升３３﹒１％至４１﹒７９億元



《神州民企》﹡泰坦能源（０２１８８）中標韶關電動車充電設施經營權

﹡雅居樂（０３３８３）去年預售銷售額８９７億元，增七成

﹡碧桂園（０２００７）發行共８﹒５億美元優先票據，分５年及７年期

﹡中新控股（０８２０７）聯營新加坡人壽收購蘇黎世人壽保險新加坡業務

﹡時代地產（０１２３３）擬發行５億美元優先票據，息６﹒２５厘

﹡楓葉教育（０１３１７）委任包放、任鴻鴿為副總裁

﹡麗珠醫藥（０１５１３）旗下研發項目獲中央資助１２７８萬元人民幣

﹡華南城（０１６６８）首三季合約銷售升２４％，第三季升２１％



《中國要聞》﹡內地去年ＣＰＩ漲１﹒６％，遠低全年３％目標；內地去年ＰＰＩ漲

６﹒３％，１２月同比漲４﹒９％

﹡統計局表示ＣＰＩ食品價格降１﹒４％，０３年以來首跌；統計局解讀表示

去年ＰＰＩ上漲６﹒３％，結束連跌５年

﹡中國擬允一帶一路「高質」企業在港以人民幣ＩＰＯ融資

﹡中法簽署「銀色經濟」合作諒解備忘錄

﹡比亞迪華為合作中國首條無人駕駛跨座式單軌線路通車

﹡法國官員表示中國近期將敲定１８４架空客飛機訂單

﹡報道指萬達將停止與ＩＢＭ銷售合作，萬達雲再裁員

﹡華為表示Ｍａｔｅ １０ Ｐｒｏ適用於ＡＴ＆Ｔ網絡

﹡蘋果公司在內地的ｉＣｌｏｕｄ據報轉由內地公司營運

﹡中證監表示中孚泰文化因有事項需核查取消首發審核

﹡人行時隔１２日重啟逆回購利率持平，完全對沖到期量；人行易綱會見美國

全國商會代表團

﹡京東與聯合國開發計劃署共建可持續物資循環再生平台

﹡上交所澄清審核ＡＢＳ政策沒有變化

﹡上海政府與國開行、建行簽署住房租賃合作備忘錄

﹡交通部表示長江口兩船碰撞事故海面未現大面積溢油

﹡國家網信辦針對年度帳單約談支付寶、芝麻信用負責人

﹡興業銀行夥微軟建數字化智能銀行

﹡中核集團與法國新阿海琺集團、法馬通公司簽合作協議

﹡中保監對保險標準化工作各環節和程序進行規範要求；去年１１月險資運用

餘額１４﹒７萬億

﹡環渤海動力煤價指數按周持平，報５７８元人民幣

﹡寶鋼２至３月份主要期貨銷售價格較１月維持不變

﹡上期所天然橡膠「保險＋期貨」實現賠付１８２３萬元



《寶島快訊》﹡台股連跌兩日收跌０﹒８％，報１０８３１﹒０９點

﹡台「立法院」三讀修正《勞基法》，藍綠營立委混戰



《其他消息》﹡港島直選議席料由新民黨陳家珮與香港眾志周庭爭奪

﹡佔中三子等涉煽惑他人公眾妨擾案下月１３日再訊

﹡泛民就「一地兩檢」提呈情書，因人數不足不獲通過

﹡政府開支追加撥款恢復二讀，陳志全批政府無善用時間

﹡終審法院駁回新界東北案被告之一梁曉暘的定罪上訴

﹡謝偉俊稱以特權法查梁振英是可被建議或考慮的方案

﹡黃偉綸稱屋宇署會一視同仁處理，現階段不宜揣測

﹡劉怡翔稱金管局正與業界商討快速支付的二維碼標準；引入利得稅兩級制利

營商，助港成投資首選地

﹡李國章引述馬斐森指南華早報誤引其談及受壓之言論

﹡公民黨發公開信予鄭若驊，邀其到立會交代僭建事件

﹡立法會通過上年度政府開支追加撥款二讀

﹡房協旗下屋邨４月起加租８％，並推出富戶政策；房協公布４月起轄下屋邨

租金加幅８％，郭偉強批加幅過高

﹡渣打推定按計劃，首年定息低至１﹒６８％

﹡深股通額度全日用３﹒２億元；滬股通額度全日用１４億元

﹡ＣＭＣ ｌｉｖｅ華人文化演藝在北京成立，打造中國最大演藝平台

﹡羅兵咸調查指中國不良貸款問題有改善，銀行家憂盈利增長放緩

﹡中原按揭推按揭雙優惠，包括首年定息１﹒６８％計劃

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