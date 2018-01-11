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11/01/2018 08:02

《日出而作》美股匯跌憂中國減少買美債，美國或退出北美自貿協定

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５３６９．１３　跌　　１６．６７點╱０．０７％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７４８．２３　跌　　　３．０６點╱０．１１％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７１５３．５７　跌　　１０．０１點╱０．１４％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７４８．５１　升　　１７．４９點╱０．２３％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２８１．３４　跌　１０４．２５點╱０．７８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５０４．６８　跌　　１９．２６點╱０．３５％　
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．４３，歐元兌美元１．１９５８
　
　　《最新資訊》﹡芝加哥聯儲認為應暫緩加息，稱不擔心孳息曲線趨平
　　　　　　　　﹡美國十年期國債息升近２﹒６厘關，傳中國擬減購美債
　　　　　　　　﹡英倫銀行副行長難料今年會否加息，惟３年內或加３次
　　　　　　　　﹡達拉斯聯儲：中國減少買美債不太可能干擾聯儲局縮表
　　　　　　　　﹡據報加拿大相信特朗普將很快宣布美國退出ＮＡＦＴＡ
　　　　　　　　﹡房協４住宅重建項目，獲利２﹒４億元
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）收購兩伙尖沙咀香檳大廈單位
　　　　　　　　﹡新地（０００１６）南生圍住宅地，申建５７幢洋房料過關
　　　　　　　　﹡紐約油漲１％創逾三年高，金價攀升
　　　　　　　　﹡去年基金、證券、期貨公司資產管理規模逾５３億元
　　　　　　　　﹡憂中國減購美債，美股受壓，十年期美債息曾跳升
　　　　　　　　﹡中國可能暫停購買美債，圓匯升至逾６周新高
　　　　　　　　﹡高富（００２６３）料全年錄綜合虧損淨額，金融資產減值
　　　　　　　　﹡ＴＥＡＭＷＡＹ（０１２３９）獲股東市價要約全購，今早復牌
　　　　　　　　﹡中國能源建設（０３９９６）上年新簽合同增８％至約４４３８億人幣
　　　　　　　　﹡金輪天地（０１２３２）擬發行美元優先票據
　　　　　　　　﹡朗詩綠色（００１０６）與平安不動產訂長租公寓合作協議
　　　　　　　　﹡海隆（０１６２３）額外發６０００萬美元優先票據，年息７﹒２５厘
　　　　　　　　﹡景瑞（０１８６２）購北京２２１間公寓，涉資２﹒６９億人幣
　　　　　　　　﹡奧立仕（００８６０）每手買賣單位改４０００股，下月１日起生效
　　　　　　　　﹡億達（０３６３９）去年合約銷售額近７３億人幣，跌近１３％
　　　　　　　　﹡麗豐（０１１２５）發３﹒５億美元有擔保票據，年息５﹒６５％
　
　　《中國要聞》﹡李克強：２０１７年中國經濟料增長６﹒９％左右
　　　　　　　　﹡中證監：３家公司首發上會，僅１家通過
　　　　　　　　﹡北京證監局：關注上市公司年末突擊調節利潤行為
　　　　　　　　﹡張高麗調研長江經濟帶，強調環保擺在壓倒性職位
　
　　《新股上市》﹡華寶國際（００３３６）分拆香精業務獲批深交所創業板上市

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