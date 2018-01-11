《日出而作》美股匯跌憂中國減少買美債，美國或退出北美自貿協定

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５３６９．１３ 跌 １６．６７點╱０．０７％

標普５００ ２７４８．２３ 跌 ３．０６點╱０．１１％

納斯達克 ７１５３．５７ 跌 １０．０１點╱０．１４％

倫敦富時１００ ７７４８．５１ 升 １７．４９點╱０．２３％

法蘭克福ＤＡＸ １３２８１．３４ 跌 １０４．２５點╱０．７８％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５０４．６８ 跌 １９．２６點╱０．３５％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．４３，歐元兌美元１．１９５８



《最新資訊》﹡芝加哥聯儲認為應暫緩加息，稱不擔心孳息曲線趨平

﹡美國十年期國債息升近２﹒６厘關，傳中國擬減購美債

﹡英倫銀行副行長難料今年會否加息，惟３年內或加３次

﹡達拉斯聯儲：中國減少買美債不太可能干擾聯儲局縮表

﹡據報加拿大相信特朗普將很快宣布美國退出ＮＡＦＴＡ

﹡房協４住宅重建項目，獲利２﹒４億元

﹡恆地（０００１２）收購兩伙尖沙咀香檳大廈單位

﹡新地（０００１６）南生圍住宅地，申建５７幢洋房料過關

﹡紐約油漲１％創逾三年高，金價攀升

﹡去年基金、證券、期貨公司資產管理規模逾５３億元

﹡憂中國減購美債，美股受壓，十年期美債息曾跳升

﹡中國可能暫停購買美債，圓匯升至逾６周新高

﹡高富（００２６３）料全年錄綜合虧損淨額，金融資產減值

﹡ＴＥＡＭＷＡＹ（０１２３９）獲股東市價要約全購，今早復牌

﹡中國能源建設（０３９９６）上年新簽合同增８％至約４４３８億人幣

﹡金輪天地（０１２３２）擬發行美元優先票據

﹡朗詩綠色（００１０６）與平安不動產訂長租公寓合作協議

﹡海隆（０１６２３）額外發６０００萬美元優先票據，年息７﹒２５厘

﹡景瑞（０１８６２）購北京２２１間公寓，涉資２﹒６９億人幣

﹡奧立仕（００８６０）每手買賣單位改４０００股，下月１日起生效

﹡億達（０３６３９）去年合約銷售額近７３億人幣，跌近１３％

﹡麗豐（０１１２５）發３﹒５億美元有擔保票據，年息５﹒６５％



《中國要聞》﹡李克強：２０１７年中國經濟料增長６﹒９％左右

﹡中證監：３家公司首發上會，僅１家通過

﹡北京證監局：關注上市公司年末突擊調節利潤行為

﹡張高麗調研長江經濟帶，強調環保擺在壓倒性職位



《新股上市》﹡華寶國際（００３３６）分拆香精業務獲批深交所創業板上市

