《經濟通通訊社１１日專訊》復星國際（００６５６）為旅遊業務ＩＰＯ委聘三家銀行
《傳聞》外電引述未具名知情人士報道稱，復星國際（００６５６）已為旅遊業務今年在香
港上市一事委聘了中信里昂、花旗集團和摩根大通。
去年１２月，已傳出復星國際擬推動旅遊業務上市，籌資至少５億美元。（ｍｌ）
11/01/2018 09:05
【新股上市】消息指，復星國際（６５６）分拆旅遊業務聘三家銀行
《經濟通通訊社１１日專訊》復星國際（００６５６）為旅遊業務ＩＰＯ委聘三家銀行
《傳聞》外電引述未具名知情人士報道稱，復星國際（００６５６）已為旅遊業務今年在香
港上市一事委聘了中信里昂、花旗集團和摩根大通。
去年１２月，已傳出復星國際擬推動旅遊業務上市，籌資至少５億美元。（ｍｌ）
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