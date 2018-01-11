【新股上市】消息指，復星國際（６５６）分拆旅遊業務聘三家銀行

《經濟通通訊社１１日專訊》復星國際（００６５６）為旅遊業務ＩＰＯ委聘三家銀行

《傳聞》外電引述未具名知情人士報道稱，復星國際（００６５６）已為旅遊業務今年在香

港上市一事委聘了中信里昂、花旗集團和摩根大通。

去年１２月，已傳出復星國際擬推動旅遊業務上市，籌資至少５億美元。（ｍｌ）

