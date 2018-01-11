《經濟通通訊社１１日專訊》高富集團控股（００２６３）發盈警，預期截至２０１７年
１２月底止年度錄得綜合虧損淨額，主要由於集團就透過損益按公允值計算之金融資產，錄得已
變現虧損淨額及未變現虧損分別約２﹒９４億元及１﹒６億元，而２０１６年同期相關虧損分別
是２﹒６４億元及４﹒２４億元。
該公司業績將於本年３月底前刊登。（ｇｖ）
11/01/2018 08:28
【企業盈警】高富（２６３）料全年錄綜合虧損淨額，金融資產減值
《經濟通通訊社１１日專訊》高富集團控股（００２６３）發盈警，預期截至２０１７年
１２月底止年度錄得綜合虧損淨額，主要由於集團就透過損益按公允值計算之金融資產，錄得已
變現虧損淨額及未變現虧損分別約２﹒９４億元及１﹒６億元，而２０１６年同期相關虧損分別
是２﹒６４億元及４﹒２４億元。
該公司業績將於本年３月底前刊登。（ｇｖ）
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