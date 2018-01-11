【匯控當炒】大象不笨變飛象，「紅底」在望氣勢壯

《經濟通通訊社記者謝紹銘１１日報道》港股此浪歷來最長連升紀錄，由不同股份帶動，近

兩日的升市動力，全賴於素有「大笨象」之稱的匯控（００００５）大幅炒高，力得北水重點掃

貨，股價今日更高見８４﹒３元，再創逾九年新高，「大象」頓時變成「飛象」。港股目前直逼

２００７年１０月的３１９５８歷史新高，「大象」當時亦造出１０３﹒２３銀歷史高位（經除

息等因素調整），目前大有再升動力，向「紅底」股進發。



＊舊經濟股去年走勢落後，匯控發力追上＊



踏入２０１８年，全球多個股市連環破關，以昨日（１０日）收市計，港股更連升１２個交

易日，為史上最長升浪。一向被視為升市火車頭的騰訊（００７００）亦貢獻不少，截至昨日，

今年以來已累升８﹒５％。不過，騰訊於本周二（９日）破頂後反覆回落，資金開始追捧去年走

勢較為落後的舊經濟股，而「大象」匯控即時接力成為追捧對象，至今三日連升，帶動大市連日

創出逾十年高位。

隨著美國今年會再次加息，歐洲及亞洲勢必會跟隨，有利匯控擴大息差收益。加上，歐洲及

亞洲經濟持續復甦，兩大地區作為匯控的主要收入來源，業績增長大有望進一步擴大，從而增加

派息機會。再者，舊經濟股去年走勢落後，在基本因素持續轉好下，「大象」股價有條件繼續造

好，法興本周一（８日）最新研究報告將「大象」目標價由８６﹒１５元升至８８﹒５５元，維

持買入投資評級。



＊美國減稅方案出台，提振亞洲地區出口＊



隨著全球經濟逐漸走出增長放緩的陰霾下，多間國際大銀行業績亦見持續好轉。回顧匯控去

年第三季業績，表現亦大致符合市場預期，列帳基準除稅前利潤按年急增４﹒４８倍，至

４﹒６２億美元；首三季相關利潤則上升４１％，至１４８﹒６３億美元。亞洲及香港地區仍然

是匯控最大的盈利來源，首三季列帳基準稅前利潤錄得１１６﹒５９億美元，增長７﹒８％，佔

整體利潤７８﹒４％。期內，北美洲相關利潤則錄得１０﹒８億美元，急增８﹒３倍，佔整體利

潤７﹒３％。

事實上，亞洲近年經濟增長表現獨佔鰲頭，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）最新預測，今年亞

洲地區的經濟增長大約５﹒５％，而預期中國今年增速會維持在６﹒５％，而東協五個主要成員

國的平均增長率為５﹒２％。而亞洲經濟以出口為導向，美國近年消費持續復甦，隨著美股屢創

新高，股市上升所帶來的財富效應亦有望繼續帶動當地消費，從而提振亞洲出口表現。

另外，美國減稅方案出台，未來有望引導更多資金回流至美國，推動當地投資及消費增長，

美元亦因此要面對升值壓力，而亞洲貨幣貶值將更有利提高出口競爭力。



＊杜嘉祺正式掌舵，業績增長有憧憬空間＊



匯控於２０１７年１０月正式換班，由友邦（０１２９９）前靈魂人物杜嘉祺接掌匯控主席

一職。杜嘉褀於２０１０年７月開始擔任友邦首席執行官兼總裁，並於同年１０月帶領友邦於香

港上市。友邦上市後，其每年新業務價值均錄得逾兩成增幅，當中，亞洲地區的增幅最為明顯。

事實上，杜嘉褀亞洲經驗相當豐富，早於出任保誠（０２３７８）亞洲行政總裁一職時，保誠亞

洲業務蒸蒸日上。

杜嘉祺掌舵匯控後亦明言，非常欣賞匯控的龐大業務網絡，要繼續大力拓展匯控於亞洲地區

的業務，並銳意要擴展於亞太區的財富管理業務。另外，杜嘉褀目前年薪僅１５０萬鎊，折合港

元１４１９萬，較早前在友邦的年薪約７８００萬元大幅縮水，故有分析認為，杜嘉褀跳糟是為

了令自己事業更上一層樓，故同時市場亦寄望匯控在杜嘉褀的帶領下，匯控業務能有更大的增長

空間。



＊歐洲英國或加息，油價升有望推高通脹＊



匯控近年先後捲入多宗協助客戶洗黑錢及逃稅等醜聞，更因此面臨巨額罰款及龐大的法律支

出。不過，隨著匯控於上月公布，美國司法部已解除對其洗黑錢的指控，意味其長達五年的「守

行為」期正式終結，匯控亦不會再因洗錢醜聞而面臨刑事起訴，毋須再支付任何相關的法律支出

，有利匯控盈利表現向好，未來業務發展亦不須面對更多掣肘。

然而，對國際銀行股而言，加息為重大利好消息，目前有不少分析預期，聯儲局會於今年至

少加息兩至三次，本港今年亦有望會跟隨美國加息。事實上，淨利息收入佔匯控首三季總收入高

達５３﹒４％，為所有業務中最高。雖然首三季淨利息收入減少８﹒８％，淨利息收益率下跌

１０個百分點，至１﹒６３％，主要受歐洲負利率等因素拖累。

不過，隨著歐洲央行於去年開始縮減買債規模，反映央行有意進一步實施緊縮政策，而市場

更預期，歐央行會於２０１８年９月底終止買債計劃，意味加息步伐會有所加快。此外，英國作

為匯控在歐洲的主要業務根據地，英倫銀行副行長布羅德班特最新表示，預期在３年內將加息兩

至三次。更有英國智庫預測，英倫銀行最快會於今年五月再次加息，未來匯控存貸息差仍有擴闊

憧憬。

另一個推升利息因素的是通脹，目前國際油價大幅反彈，已較２０１６年低位２７美元升超

過一倍。現時全球經濟正穩步復甦，對商品需求亦會隨之上升，加上美國原油庫存持續下跌，油

價有望繼續造好，從而推高通脹，增加加息的機會。



＊業績倒退惟派息穩定，北水流入連日升＊



匯控２０１６年度業績大為失色，稅前利潤下跌六成至７１億美元，股東應佔溢利更急挫近

九成，至１２﹒９９億美元，「大象」股價去年２月放榜當日一度急挫逾半成。不過，匯控並未

因此縮減派息，今年首三季每股共派息３０美仙，與２０１６年相同。匯控目前息率約４﹒７厘

，在市場普遍看好匯控業績前景下，除派息有望繼續穩定外，未來不排除會增加派息。

走勢方面，舊經濟股去年表現大幅落後於科技股，以恆指成分股中的騰訊、舜宇

（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）為例，三者去年累計升幅均超過一倍。相反，「大象」同

期僅累升３５％。雖然股價去年跑輸不少其他股份，但表現卻相當硬淨，縱使大市曾多次出現小

型調整，「大象」甚少跟隨大市回調，亦能處於上升軌之上，除了由於多番回購股份，亦反映業

務前景持續改善，使股份有相當的防守力。

由於Ａ股缺乏具有國際品牌概念的股份，故匯控一向是北水愛股，往往都能成為每日十大成

交活躍股之一，於昨日（１１日）北水淨流入更錄得逾２２億元。



＊資金逢低部署認股證，市場仍看好後市＊



中銀國際股票衍生產品部董事朱紅表示，近日雖有不少北水持續流入匯控，但截至昨日收市

計，匯控由年初以來認股證錄得２６００萬元淨流出，反映不少資金趁高位食胡離場。不過，朱

紅又指，每逢匯控出現回調時，都會有較多資金部署匯控認股證，意味市場仍然看好匯控後市會

有更多上升空間。



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表列匯控（００００５）近年業績表現：



項目╲年度 ２０１７年首三季＊ ２０１６年全年 ２０１５年全年 ２０１４年全年

（美元） （美元） （美元） （美元）

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營業收入淨額 ３９１﹒４４億 ４７９﹒６６億 ５９８﹒００億 ６１２﹒４８億

（＋０﹒４％） （－１９﹒８％） （－２﹒４％） （－５﹒３％）



除稅前利潤 １４８﹒６３億 ７１﹒１２億 １８８﹒６７億 １８６﹒８０億

（＋４０﹒８％） （－６２﹒３％） （＋１﹒０％） （－１７﹒２％）



普通股股東 ９９﹒５７億 １２﹒９９億 １２５﹒７２億 １３１﹒１５億

應佔溢利 （＋７３﹒５％） （－８９﹒７％） （－４﹒１％） （－１６﹒１％）



每股基本盈利 ０﹒５０元 ０﹒０７元 ０﹒６５元 ０﹒６９元



每股普通股股息 ０﹒３０元 ０﹒５１元 ０﹒５０元 ０﹒４０元



平均普通股股東 ８﹒２％ ０﹒８％ ７﹒２％ ７﹒３％

權益回報

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＊為截至９月底止首三季業績，全年度業績將於２月２０日公布

