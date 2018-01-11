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即市新聞

11/01/2018 16:54

《盤後部署》中港兩市累積升幅過大，恒指或調整回至１０天線

　　《經濟通通訊社１１日專訊》市場有消息指中國擬減慢甚至停購美國國債，拖累華爾街股市
隔晚的走勢，標指及納指均錄得２０１８年首次下跌。港股今早開市稍見回吐，窄幅低開７點，
報３１０６６點。之後重磅股騰訊（００７００）下跌，拖累港股跌最多１２３點低見
３０９５０點。不過，大市有匯控（００００５）造好而支撐，港股今日最高見３１１３３點，
全日最終升４６點或０﹒１５％，報３１１２０點，創連升十三日佳績，再創出歷來最長升浪，
主板成交只有１２８８﹒２４億元，按日跌８﹒４％。

＊北水流入本港金融股，投資者宜適度減持鎖定利潤＊

　　北水流入本港金融股，當中包括匯控。匯控昨日（１０日）已創９年高位，單日滬市北水淨
流入２２﹒８億元，比滬深港股通其餘十大成交股份的總買入額還要多，南下資金過去兩日合計
淨買入匯控３０﹒３３億元。今日匯控再見升勢，漲２﹒３８％收市，連帶同業渣打
（０２８８８）亦漲３％。預計金融板塊短期仍然受資金青睞，成為推動大市上升的主要動力板
塊，固港股暫時亦不宜看得太淡。
　　以港股今日表現來看，個別板塊跌幅頗大，當中水泥股，由於內地長三角沿江熟料價格下跌
，令水泥板塊今日走低，海螺水泥（００９１４）更加跌５﹒７１％，報４０﹒４５元。中建材
（０３３２３）亦挫７﹒８２％，報７﹒６６元。反映近日由於港股升勢太久，部分股份累積了
不少升幅時，市況逆轉後跌勢會急，投資者於現階段可以略略減持鎖定利潤。
　　內地股市先跌後回穩，上證指數連續第１０日走高，續創逾一個半月新高。兩市成交合計較
上個交易日縮減至４７７２億元人民幣，因此內地股市短期回落的風險亦加大了，令港股短期走
勢潛藏調整機會。
　　因此，港股短期料於３１０００點附近上落浮沉，調整回落時以十天線（３０６５１點）作
初步支持。（ｆｆ）

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