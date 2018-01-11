《盤後部署》中港兩市累積升幅過大，恒指或調整回至１０天線

《經濟通通訊社１１日專訊》市場有消息指中國擬減慢甚至停購美國國債，拖累華爾街股市

隔晚的走勢，標指及納指均錄得２０１８年首次下跌。港股今早開市稍見回吐，窄幅低開７點，

報３１０６６點。之後重磅股騰訊（００７００）下跌，拖累港股跌最多１２３點低見

３０９５０點。不過，大市有匯控（００００５）造好而支撐，港股今日最高見３１１３３點，

全日最終升４６點或０﹒１５％，報３１１２０點，創連升十三日佳績，再創出歷來最長升浪，

主板成交只有１２８８﹒２４億元，按日跌８﹒４％。



＊北水流入本港金融股，投資者宜適度減持鎖定利潤＊



北水流入本港金融股，當中包括匯控。匯控昨日（１０日）已創９年高位，單日滬市北水淨

流入２２﹒８億元，比滬深港股通其餘十大成交股份的總買入額還要多，南下資金過去兩日合計

淨買入匯控３０﹒３３億元。今日匯控再見升勢，漲２﹒３８％收市，連帶同業渣打

（０２８８８）亦漲３％。預計金融板塊短期仍然受資金青睞，成為推動大市上升的主要動力板

塊，固港股暫時亦不宜看得太淡。

以港股今日表現來看，個別板塊跌幅頗大，當中水泥股，由於內地長三角沿江熟料價格下跌

，令水泥板塊今日走低，海螺水泥（００９１４）更加跌５﹒７１％，報４０﹒４５元。中建材

（０３３２３）亦挫７﹒８２％，報７﹒６６元。反映近日由於港股升勢太久，部分股份累積了

不少升幅時，市況逆轉後跌勢會急，投資者於現階段可以略略減持鎖定利潤。

內地股市先跌後回穩，上證指數連續第１０日走高，續創逾一個半月新高。兩市成交合計較

上個交易日縮減至４７７２億元人民幣，因此內地股市短期回落的風險亦加大了，令港股短期走

勢潛藏調整機會。

因此，港股短期料於３１０００點附近上落浮沉，調整回落時以十天線（３０６５１點）作

初步支持。（ｆｆ）

