【駐滬專電】大摩：中國今年增速放緩至６﹒５％，惟自發動力增強

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１１日上海專電》摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示

，預計今年中國經濟增速將回落至６﹒５％，但增速溫和放緩的同時增長質量將提高，因中國經

濟的自發增長動力較將往年為強，債務率、槓桿率上升速度會繼續放慢，至明年下半年槓桿率有

望企穩。

邢自強表示，由於去槓桿、防風險持續，對信貸依賴度高的部門增速將回落，經濟增速會因

此出現健康的放緩。經濟自發增長動力則主要來自出口和消費兩方面。

出口方面，主要視乎外需，而當前全球同步復甦的持續力度會更強、時間會更長，預計今年

全球ＧＤＰ增幅將加速至３﹒８％，因此中國外需環境正面，今年出口剔除價格後量的增長預計

逾５％，進出口對ＧＤＰ的貢獻料保持在０﹒２個百分點。

消費方面，預計全年消費增長８﹒２％，今年城鄉居民收入料在去年逾７﹒５％增幅基礎上

增速加快，提振消費增長。並表示，目前中國就業市場求人倍率為１１６：１００，為２００３

年有數據以來最高點，顯示勞動力市場緊張，而該數據領先工資增長約兩個季度。

邢自強亦強調，加強對現金貸的監管整頓，對經濟的影響比較溫和，儘管今年上半年網購小

家電、數碼產品或受影響，令社會零售總額增速受到逾１％的影響，但會被工資增速加快所抵銷

。

債務率及槓桿率方面，邢自強表示，今年底社會融資總量增速料由去年底的１３﹒７％降至

１１﹒５％，明年底進一步降至１１％，縮小與名義ＧＤＰ增速之間的差距。債務佔ＧＤＰ比率

增速料由去年的約６個百分點降至今年的３個百分點，明年下半年時停止增加。

