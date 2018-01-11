《午市前瞻》港股回吐屬健康調整，後市短期仍可上３２０００點

《經濟通通訊社１１日專訊》中國或停止向美國買債，美股昨晚（１０日）全線回調，不過

跌幅僅介乎３至１６點。而港股ＡＤＲ造好，升６３點報３１１３８，故大市連漲十二日後，開

市亦未見太大沽壓，僅低開７點報３１０６６。其後匯控（００００５）獲北水掃貨曾急升逾

２％下，港股一度止跌回升最多５９點報３１１３３。但騰訊（００７００）、港交所

（００３８８）高位遇阻，雙雙拖低大市最多跌１２３點，半日仍回軟６３點報３１０１０；國

指則跌４０報１２２４８。半日主板成交７８１﹒０５億元。



＊匯控獲北水掃貨曾破８４元，騰訊港所高位回吐＊



匯控獲逾２２億北水狂掃，半日高見８４﹒３元再創逾九年高，半日逆市收升近２％報

８３﹒７元，成交高達２９﹒９４億。

騰訊日前創上市新高見４４６﹒４元後，獲利回吐盤增加，雖獲野村續望４５８元，但仍跌

逾２％，報４３０﹒６０元，４３０元危，為第三表現差藍籌。

港交所）昨獲大摩上望２９０元，惟今日亦隨市下跌逾１％報２６８﹒８元，成交涉

１８﹒０１億。



＊水泥股重挫海螺破頂後大跌，舜宇獲唱好大反擊＊



中國水泥網行情數據顯示，長三角沿江熟料價格正式下調，水泥股受大沽壓，海螺水泥

（００９１４）今早破頂見４３﹒４元後，半日重挫逾７％報３９﹒７５元。海螺創業

（００５８６）亦跟跌近７％報１９﹒８２元。其他水泥股，潤泥（０１３１３）、中建材

（０３３２３）、中材（０１８９３）跌幅更顯著，急瀉６至９％。

舜宇（０２３８２）表現卻十分強勁，中銀國際維持看１８８元，逆市大反擊６％

報１０９﹒２元，成最佳表現藍籌。瑞聲（０２０１８）緊隨其後，逆市升３％，報１４５﹒３

元。



＊彭偉新：舜宇可待１００元可吸納，上望１１５﹒４元＊



京華山一研究部主管彭偉新對《經濟通通訊社》表示，港股早盤見回吐屬健康調整，資金流

入本港速度並沒減慢，加上Ａ股現已企穩３３００樓上，若港股收市後在技術圖表內能不出現

「大陰燭」的話，他預料本港後市短期可望衝上３２０００點水平，下行支持位約２９９００點

。

舜宇升幅暫冠藍籌，他建議投資者可吼實該股走勢。他認為，舜宇基本因素向好，預估公司

毛利率能可提升，從而令股價穩步向上，因此，投資者可待１００元水平吸納，先挑戰月內

１１５﹒４元。（ｍｌ、ｇｖ）

