【企業盈喜】港通控股（３２）料去年溢利增兩倍，因證券市場轉好

《經濟通通訊社１１日專訊》港通控股（０００３２）發盈喜，預料截至去年１２月底止年

度溢利將按年增長約兩倍，主要由於證券市場表現轉好，令公司持作買賣證券投資估值錄得６億

元之重大未變現公平值收益所致。（ｃｈ）

