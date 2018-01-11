《經濟通通訊社１１日專訊》港通控股（０００３２）發盈喜，預料截至去年１２月底止年
度溢利將按年增長約兩倍，主要由於證券市場表現轉好，令公司持作買賣證券投資估值錄得６億
元之重大未變現公平值收益所致。（ｃｈ）
11/01/2018 16:58
【企業盈喜】港通控股（３２）料去年溢利增兩倍，因證券市場轉好
《經濟通通訊社１１日專訊》港通控股（０００３２）發盈喜，預料截至去年１２月底止年
度溢利將按年增長約兩倍，主要由於證券市場表現轉好，令公司持作買賣證券投資估值錄得６億
元之重大未變現公平值收益所致。（ｃｈ）
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