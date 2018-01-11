《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１０９３點，跌２點，低水２７
點，最新報３１０８８點，跌７點，低水３２點，合約成交１２７２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２８８點，升１點，低水８點，最新報
１２２７９點，跌８點，低水１７點，合約成交４３９張。（ｃｈ）
11/01/2018 18:20
【夜期時段】即月期指最新報３１０８８點，跌７點，低水３２點
《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１０９３點，跌２點，低水２７
點，最新報３１０８８點，跌７點，低水３２點，合約成交１２７２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２８８點，升１點，低水８點，最新報
１２２７９點，跌８點，低水１７點，合約成交４３９張。（ｃｈ）
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