《經濟通通訊社１１日專訊》駿溢環球金融（０８３５０）明天於創業板掛牌，今日在輝立
暗盤交易場，開報０﹒４６元，比招股價０﹒４元高出１５％。收報０﹒４２元，較招股價高
５％。每手８０００股，不計手續費賺１６０元。該股在耀才交易中心的暗盤亦收報０﹒４２元
。（ｃｈ）
11/01/2018 18:48
【新股上市】駿溢環球（０８３５０）暗盤收報０﹒４２元，升５％
《經濟通通訊社１１日專訊》駿溢環球金融（０８３５０）明天於創業板掛牌，今日在輝立
暗盤交易場，開報０﹒４６元，比招股價０﹒４元高出１５％。收報０﹒４２元，較招股價高
５％。每手８０００股，不計手續費賺１６０元。該股在耀才交易中心的暗盤亦收報０﹒４２元
。（ｃｈ）
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