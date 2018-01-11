《再戰明天》新加坡公布１１月零售銷售，法國公布１２月通脹率

《經濟通通訊社１１日專訊》美國公布１２月財政預算月報，新加坡公布１１月零售銷售。



＊歐元集團主席迪塞爾布洛姆發表＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：３０ａｍ，現任歐元集團主席迪塞爾布洛姆在倫

敦證券交易所（ＬＳＥ）發表有關歐元區未來的講話。

４：３０ａｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利在美國證券行業和金融市場協會主辦的活動中

發表主題演講。

５：００ａｍ後，美國投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周貨幣市場共同基金數據。

明午４：２５ｐｍ，瑞典央行副總裁史金斯利參加Ｓｋａｇｅｎ Ｆｏｎｄｅｒ的新年會議

，並討論經濟狀況和當前貨幣政策。



＊美國公布１２月財政預算月報＊



在數據方面，３：００ａｍ，美國公布１２月財政預算月報，料財赤由１３８５億美元收窄

至２６０億美元。

７：５０ａｍ，日本公布１１月國際收支經常帳餘額（經季節調整）料由２﹒４萬億日圓降

至２﹒２萬億日圓；未經季節調整餘額料由２﹒２萬億日圓降至１﹒８萬億日圓。



＊新加坡公布１１月零售銷售＊



１：００ｐｍ，新加坡公布１１月零售銷售（經季節調整），月率料由１﹒５％降至

０﹒６％；年率料由下滑０﹒１％升上１﹒１％。

３：４５ｐｍ，法國公布１２月消費者物價指數，月率料由０﹒１％升上０﹒３％；年率料

維持於１﹒２％。



＊廣州基金國際開股東特別大會＊



在本港，明日，廣州基金國際（０１３６７）及太陽國際（０８０２９）開股東特別大會。

（ｈｏ）

