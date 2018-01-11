【地皮截標】龍翔道地明截標，料成今年首幅百億地王創九龍區新高

《經濟通通訊社１１日專訊》九龍塘龍翔道與獅子山隧道公路交界住宅地皮住宅地明日

（１２日）下午截標，由於地皮位置優質，市場普遍預計將成為今年第一幅「百億地王」，並料

創九龍區新高，估值約９６億至１６６億元。

是次地皮面積約為１２﹒１２萬平方呎，估計可建樓面面積約為４３﹒６４萬平方呎。業界

相信，每平方呎樓面地價介乎２﹒２萬至３﹒８萬元，總地價則約９６億至１６６億元。

高力國際亞洲區估價及諮詢副常務董事張翹楚對本通訊社表示，是次地皮位處九龍塘豪宅地

，而豪宅地皮「買少見少」以及近日豪宅樓價高企，預料每平方呎樓面地價將「破頂」，超越去

年鴨脷洲利南道住宅地每平方呎地價２﹒２１萬元的紀錄，每平方呎樓面地價介乎３﹒５萬元至

３﹒８萬元，總地價約１５２﹒７億元至１６５﹒８億元。

張翹楚預料，項目將以洋房及低密度的三房以上的大單位為主。張氏又預料，是次截標將會

收到６至８份標書，當中將有不少發展商或與中資合資投標，而本港龍頭發展商則更具優勢。

美聯測量師行董事林子彬就提到，地皮位於市區及九龍塘傳統豪宅地段，而且項目發展具規

模，加上地皮地勢較高，料可享優越景觀，發展潛力相當優厚，可興建中低密度分層戶及洋房發

展項目。由於市區豪宅地皮罕有，故發展商出價料進取。他預計是次每呎樓面地價約為２﹒３萬

元，項目估值將逾１００億元。（ｋｙ）

