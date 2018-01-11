【本港樓市】蘇偉文：政府無意減辣，換樓期延長至一年可接受

《經濟通通訊社１１日專訊》署理運輸及房屋局局長蘇偉文表示，由於目前超低利率、流動

資金充裕及房屋供求失衡的非常環境，本地物業市場仍然熾熱，樓價亦處於極高水平，且未見下

行跡象。因此政府現時無意「減辣」，並且有決心維持一系列需求管理措施，包括盡快落實新住

宅印花稅，以防範樓市泡沫風險進一步惡化，確保樓市穩健發展。

他指出，為應對熾熱的樓市，政府在２０１６年１１月宣布推出新住宅印花稅。自從公布以

來，新住宅印花稅措施在減少投資需求方面有持續的成效。根據稅務局的數據，由２０１６年

１２月至去年１１月，須繳付雙倍從價印花稅或新住宅印花稅的住宅物業交易宗數約佔交易總數

的１１％，較推出新住宅印花稅前約佔２６％大幅下降。

同期，在涉及香港永久性居民買家的住宅物業交易中，買家在取得有關住宅物業時並沒有擁

有任何其他香港住宅物業的個案，由推出新住宅印花稅前的約７５％增加至９３％。

對於議員提出修訂，建議在退稅機制下，將換樓期限由半年延長至九個月或一年，蘇偉文表

示，政府過去擔心會被市場炒作為「減辣」，令樓市更熾熱，但觀乎社會普遍認為放寬期限可以

方便換樓市民，因此認為將期限放寬至一年是可以接受。（ｂｉ）

