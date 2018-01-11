《經濟通通訊社１１日專訊》威揚酒業（０８５０９）明日掛牌。該股於輝立暗盤收報
０﹒８５元，較招股價０﹒７５元升１３﹒３％。以每手４０００股計算，不計手續費，每手賺
４００元。
該股於耀才暗盤收報０﹒８３元，較招價股升１０﹒７％。不計手續費，每手賺３２０元。
（ｌｙ）
11/01/2018 18:47
【新股上市】威揚酒業輝立暗盤收報０﹒８５元，每手賺４００元
《經濟通通訊社１１日專訊》威揚酒業（０８５０９）明日掛牌。該股於輝立暗盤收報
０﹒８５元，較招股價０﹒７５元升１３﹒３％。以每手４０００股計算，不計手續費，每手賺
４００元。
該股於耀才暗盤收報０﹒８３元，較招價股升１０﹒７％。不計手續費，每手賺３２０元。
（ｌｙ）
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