《小傳日記》魚缸十三連報捷，大象大踏步神情確威武！

《小傳日記》香江魚缸噚日（１０日）寫下史上最光輝嘅一頁，以十二連勝創下恆指

１９６９年面世以來最長升市，真係史上最強嘅一個升浪！計一計數，期間已經累漲咗超過

１８００點，缸友當然唔想畀佢停喇，大家都冀望可以再下一城，突破埋２００７年１０月嘅史

上新高３１９５８，咁就真係齊齊過肥年喇！

不過，好友一連打贏１２場仗，真係關關皆辛苦，今日（１１日）已經出力夾高大象

（００００５），再加埋大力推高舜宇（０２３８２），但魚缸最多都只係踢起５９點，之後仲

因為股王ＱＱ（００７００）腳軟碌低逾２巴仙，而搞到倒跌１２３點，好彩最後都成功搶番主

導權，以４６點升幅，令勝利旗幟增加至１３面，收報３１１２０！

Ａ場亦險守十連升，收３４２５點升３點，追平２０１５年３月創下嘅十連升紀錄；國指就

象徵式升６點完場，報１２２９５。

魚缸升咗咁耐，缸友其實都唔知追定沽好，成交就已經畀噚日少咗Ｄ，約有１２８８億銀。

小傳就一於鎖定部分利潤先喇！



＊北水唔停掃大象跳勁舞，街坊齊派對中銀玩破頂＊



魚缸喺高位整固，重磅藍籌就輪流炒高，大象獲逾２２億元北水掃貨，今朝競價時段已經跑

出升近８４銀，缸友見到個勢咁勁，梗係唔會錯過今次順風車！眨吓眼，大象就高見８４﹒３銀

，再創逾９年新高，埋單都仲有逾２巴仙落袋，收８４﹒０５銀，勁！

仲帶旺埋一班街坊，當中中銀香港（０２３８８）有大華繼顯升目標至４３﹒５銀，收市開

心衝前近３巴仙報４０﹒８０銀，仲曾經升到去４０﹒９０銀創新高添！渣打（０２８８８）都

跟住一齊衝，收漲近３巴仙報８６﹒７銀，Ｈａｐｐｙ！

另一邊廂，北水湧晒去大象度，股王ＱＱ、生發發（００３８８）就無奈失寵，收跌逾２巴

仙及逾１巴仙，分別報４２９﹒４銀及２６８﹒４銀。不過話晒呢排升咗咁多，借呢個機會唞唞

其實更加好，有貨缸友唔使太擔心！



＊水泥佬撤退海螺獲利吐，中建材中材齊齊跌８個＊



水泥佬好似坐過山車，好似海螺（００９１４）同潤泥（０１３１３）一開市都有幾好嘅升

幅，分別創上市新高同埋２０１２年２月以來新高，不過未幾佢哋就拉埋其他街坊一齊向下沉。

因為長三角沿江熟料價格每噸大跌１７０銀人仔，哎呀！花旗指出，雖然減價大家都預咗，不過

就嚟得比想像中快，幅度都比預期大。海螺最終跌低近６巴仙，報４０﹒４５銀，係最差表現國

貨佬！潤泥就腳軟近６巴仙，報５﹒５銀；中建材（０３３２３）跌低近８巴仙，報７﹒６６銀

，失守埋十天線（７﹒７１３銀）；中材股份（０１８９３）都走低８巴仙，報６﹒４１銀，傷

！



＊大行睇得高舜宇踩行油，人仔又再升鐵鳥齊起飛＊



「手機設備孖寶」終於踩行油喇，大阿哥舜宇（０２３８２）就獲中銀國際維持睇１８８銀

，即刻嚟個大反擊，午後仲愈升愈有添呀，完場時佢爆升約９巴仙，埋單１１２﹒３銀，可喜可

賀！街坊瑞聲（０２０１８）都唔輸蝕，仲畀野村續予「掃貨」評級，「他屐」２０８銀，最後

全日飛高逾４巴仙，報１４８﹒７銀！

人仔今早高開４９個點子，加埋大摩調高「鐵鳥」嘅「他屐」同埋畀「掃貨」評級，今日齊

齊起飛。國航（００７５３）跳高近４巴仙，報１０﹒３２銀，皆因獲大升「他屐」近１倍，由

６﹒１９銀升至１２﹒３７銀添呀。東航（００６７０）「他屐」就由３﹒３３銀升至７﹒７２

銀，完場時就跳起逾４巴仙，報６﹒２６銀；鄉里南航（０１０５５）就獲升至１０﹒８銀，完

場時仲圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ添呀，全日衝前近３巴仙，埋單８﹒６６銀。



＊鉬價起勢升洛鉬漲唔停，今日靚靚靚美圖笑開眉＊



鉬產品價格快速飛起，洛陽鉬業（０３９９３）即刻就跳起，一度高見５﹒８９銀，創

２００７年１１月以嚟高位，勁！埋單都飛起近７巴仙，報５﹒８８銀。

早前阿爺將部分政府俾錢嘅水利項目，下放到省級發展改革部門審批，要求合理把握水利項

目，同埋嚴控新增地方政府債務咁話。光大國際（００２５７）午後就突然發力，跳起逾５巴仙

，報１１﹒６８銀，兼創埋超過兩年高。

早排有消息話美圖（０１３５７）嘅董事長蔡文勝沽出咗天璽兩個單位，而之前公司已經傳

出插手區塊鏈業務，美圖重新獲北水湧入，今日就彈高近５巴仙，報１２﹒５８銀，帶動十天線

升破百天線。

小傳溫提：超級六合彩有１﹒１億銀，係史上最高頭獎獎金，今晚９點半開獎，馬會早１５

分鐘截飛。祝大家橫財就手。請請！



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