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即市新聞

11/01/2018 17:45

《小傳日記》魚缸十三連報捷，大象大踏步神情確威武！

　　《小傳日記》香江魚缸噚日（１０日）寫下史上最光輝嘅一頁，以十二連勝創下恆指
１９６９年面世以來最長升市，真係史上最強嘅一個升浪！計一計數，期間已經累漲咗超過
１８００點，缸友當然唔想畀佢停喇，大家都冀望可以再下一城，突破埋２００７年１０月嘅史
上新高３１９５８，咁就真係齊齊過肥年喇！
　　不過，好友一連打贏１２場仗，真係關關皆辛苦，今日（１１日）已經出力夾高大象
（００００５），再加埋大力推高舜宇（０２３８２），但魚缸最多都只係踢起５９點，之後仲
因為股王ＱＱ（００７００）腳軟碌低逾２巴仙，而搞到倒跌１２３點，好彩最後都成功搶番主
導權，以４６點升幅，令勝利旗幟增加至１３面，收報３１１２０！
　　Ａ場亦險守十連升，收３４２５點升３點，追平２０１５年３月創下嘅十連升紀錄；國指就
象徵式升６點完場，報１２２９５。
　　魚缸升咗咁耐，缸友其實都唔知追定沽好，成交就已經畀噚日少咗Ｄ，約有１２８８億銀。
小傳就一於鎖定部分利潤先喇！

＊北水唔停掃大象跳勁舞，街坊齊派對中銀玩破頂＊

　　魚缸喺高位整固，重磅藍籌就輪流炒高，大象獲逾２２億元北水掃貨，今朝競價時段已經跑
出升近８４銀，缸友見到個勢咁勁，梗係唔會錯過今次順風車！眨吓眼，大象就高見８４﹒３銀
，再創逾９年新高，埋單都仲有逾２巴仙落袋，收８４﹒０５銀，勁！
　　仲帶旺埋一班街坊，當中中銀香港（０２３８８）有大華繼顯升目標至４３﹒５銀，收市開
心衝前近３巴仙報４０﹒８０銀，仲曾經升到去４０﹒９０銀創新高添！渣打（０２８８８）都
跟住一齊衝，收漲近３巴仙報８６﹒７銀，Ｈａｐｐｙ！
　　另一邊廂，北水湧晒去大象度，股王ＱＱ、生發發（００３８８）就無奈失寵，收跌逾２巴
仙及逾１巴仙，分別報４２９﹒４銀及２６８﹒４銀。不過話晒呢排升咗咁多，借呢個機會唞唞
其實更加好，有貨缸友唔使太擔心！

＊水泥佬撤退海螺獲利吐，中建材中材齊齊跌８個＊

　　水泥佬好似坐過山車，好似海螺（００９１４）同潤泥（０１３１３）一開市都有幾好嘅升
幅，分別創上市新高同埋２０１２年２月以來新高，不過未幾佢哋就拉埋其他街坊一齊向下沉。
因為長三角沿江熟料價格每噸大跌１７０銀人仔，哎呀！花旗指出，雖然減價大家都預咗，不過
就嚟得比想像中快，幅度都比預期大。海螺最終跌低近６巴仙，報４０﹒４５銀，係最差表現國
貨佬！潤泥就腳軟近６巴仙，報５﹒５銀；中建材（０３３２３）跌低近８巴仙，報７﹒６６銀
，失守埋十天線（７﹒７１３銀）；中材股份（０１８９３）都走低８巴仙，報６﹒４１銀，傷


＊大行睇得高舜宇踩行油，人仔又再升鐵鳥齊起飛＊

　　「手機設備孖寶」終於踩行油喇，大阿哥舜宇（０２３８２）就獲中銀國際維持睇１８８銀
，即刻嚟個大反擊，午後仲愈升愈有添呀，完場時佢爆升約９巴仙，埋單１１２﹒３銀，可喜可
賀！街坊瑞聲（０２０１８）都唔輸蝕，仲畀野村續予「掃貨」評級，「他屐」２０８銀，最後
全日飛高逾４巴仙，報１４８﹒７銀！
　　人仔今早高開４９個點子，加埋大摩調高「鐵鳥」嘅「他屐」同埋畀「掃貨」評級，今日齊
齊起飛。國航（００７５３）跳高近４巴仙，報１０﹒３２銀，皆因獲大升「他屐」近１倍，由
６﹒１９銀升至１２﹒３７銀添呀。東航（００６７０）「他屐」就由３﹒３３銀升至７﹒７２
銀，完場時就跳起逾４巴仙，報６﹒２６銀；鄉里南航（０１０５５）就獲升至１０﹒８銀，完
場時仲圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ添呀，全日衝前近３巴仙，埋單８﹒６６銀。

＊鉬價起勢升洛鉬漲唔停，今日靚靚靚美圖笑開眉＊

　　鉬產品價格快速飛起，洛陽鉬業（０３９９３）即刻就跳起，一度高見５﹒８９銀，創
２００７年１１月以嚟高位，勁！埋單都飛起近７巴仙，報５﹒８８銀。
　　早前阿爺將部分政府俾錢嘅水利項目，下放到省級發展改革部門審批，要求合理把握水利項
目，同埋嚴控新增地方政府債務咁話。光大國際（００２５７）午後就突然發力，跳起逾５巴仙
，報１１﹒６８銀，兼創埋超過兩年高。
　　早排有消息話美圖（０１３５７）嘅董事長蔡文勝沽出咗天璽兩個單位，而之前公司已經傳
出插手區塊鏈業務，美圖重新獲北水湧入，今日就彈高近５巴仙，報１２﹒５８銀，帶動十天線
升破百天線。
　　小傳溫提：超級六合彩有１﹒１億銀，係史上最高頭獎獎金，今晚９點半開獎，馬會早１５
分鐘截飛。祝大家橫財就手。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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