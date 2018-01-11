匯控中銀同創高位，港股升４６點報３１１２０，連升十三日

《經濟通通訊社１１日專訊》市傳中國作為美國最大債主，或停止向美國買債，拖累華爾街

股市隔晚全線回調。港股此前連升１２日，創下有紀錄以來最長升浪，今早開市未見太大沽壓，

僅低開７點報３１０６６。其後在北水大量流入匯控（００００５）下，港股曾一度止跌回升最

多５９點，高見３１１３３。但在騰訊（００７００）偏軟下，大市再度轉勢向下，最多跌

１２３點，惟最終收報３１１２０點，升４６點或０﹒１５％，並連升１３日，累升１８８６點

或６﹒５％。主板成交１２８８﹒２４億元，比上日減少８﹒４％。

國指收漲０﹒０５％或６點，報１２２９５點。滬指升３％或０﹒１點，報３４２５點。



＊本地銀行股跟隨匯控造好，舜宇大反擊急升９％＊



匯控昨日（１０日）獲逾２２億元淨北水狂掃後，今早表現繼續造好，裂口高開２﹒３％，

其後更高見８４﹒３元，創逾九年新高，全日仍能收高２﹒３８％，報８４﹒０５元。其他本地

銀行股亦跟隨匯控造好，渣打（０２８８８）全日升２﹒９７％，報８６﹒７元。中銀

（０２３８８）漲２﹒５％，報４０﹒８元，盤中高見４０﹒９元，創上市新高。恆生

（０００１１）窄幅跌０﹒８３％，報１９０﹒５元。

重磅股表現方面，騰訊逆市遇沽壓，全日急挫２﹒５％，報４２９﹒４元。港交所

（００３８８）跌１﹒２５％，報２６８﹒４元。中移動（００９４１）升０﹒８４％，報

７８﹒０５元。友邦（０１２９９）窄幅漲０﹒１５％，報６６﹒７元。平保（０２３１８）揚

０﹒４８％，報８３﹒５５元。

手機設備股今日全線反彈，舜宇（０２３８２）急彈９﹒０３％，報１１２﹒３元，為表現

最好藍籌。瑞聲（０２０１８）為升幅第二大藍籌，全日漲４﹒４％，報１４８﹒７元。比亞迪

電子（００２８５）升２﹒７％，報１９﹒０２元。丘鈦（０１４７８）揚４﹒８％，報

１２﹒７２元。



＊內房回軟融創挫半成，水泥價格回調中材挫８％＊



內房股連升數日見回軟，碧桂園（０２００７）軟０﹒３３％，報１８﹒４２元。潤地

（０１１０９）跌０﹒５６％，報２６﹒６５元。融創（０１９１８）挫４﹒６６％，報

３６﹒８５元。富力（０２７７７）跌４﹒５７％，報２０﹒９元。

基建鐵路股個別發展，中車時代（０３８９８）急挫３﹒６５％，報４８﹒８元，為今年首

度失守５０元關。中車（０１７６６）漲１﹒５９％，報８﹒３元。中鐵（００３９０）升

１﹒８６％，報６﹒０１元。鐵建裝備（０１７８６）挫４﹒５％，報２﹒１２元。

中國水泥網行情數據顯示，長三角沿江熟料價格正式下調，水泥股遭拋售，海螺水泥

（００９１４）今早破頂見４３﹒４元後，全日重挫逾５﹒７％，報４０﹒４５元。潤泥

（０１３１３）急跌５﹒９８％，報５﹒５元。中建材（０３３２３）下滑７﹒８％，報

７﹒６６元。中材（０１８９３）跌幅最深，急瀉８﹒２％，報６﹒４１元。（ｔｔ）

