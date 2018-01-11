【僭建風波】鄺俊宇去信特首辦要求鄭若驊到立法會接受議員質詢

《經濟通通訊社１１日專訊》民主黨立法會議員鄺俊宇表示，剛去信特首辦向行政長官林鄭

月娥，要求律政司司長鄭若驊接受立法會議員質詢，並對其在答問大會的回應表示失望。

鄺俊宇亦要求林鄭月娥盡快回應有關批准鄭若驊在任內處理６宗仲裁案件的事件，是否存在

利益衝突，以及要求鄭若驊交代僭建事件是否涉嫌虛假陳述。（ｃｗ）（ｚｚ）

