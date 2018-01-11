《經濟通通訊社１１日專訊》民主黨立法會議員鄺俊宇表示，剛去信特首辦向行政長官林鄭
月娥，要求律政司司長鄭若驊接受立法會議員質詢，並對其在答問大會的回應表示失望。
鄺俊宇亦要求林鄭月娥盡快回應有關批准鄭若驊在任內處理６宗仲裁案件的事件，是否存在
利益衝突，以及要求鄭若驊交代僭建事件是否涉嫌虛假陳述。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/01/2018 17:25
【僭建風波】鄺俊宇去信特首辦要求鄭若驊到立法會接受議員質詢
《經濟通通訊社１１日專訊》民主黨立法會議員鄺俊宇表示，剛去信特首辦向行政長官林鄭
月娥，要求律政司司長鄭若驊接受立法會議員質詢，並對其在答問大會的回應表示失望。
鄺俊宇亦要求林鄭月娥盡快回應有關批准鄭若驊在任內處理６宗仲裁案件的事件，是否存在
利益衝突，以及要求鄭若驊交代僭建事件是否涉嫌虛假陳述。（ｃｗ）（ｚｚ）
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