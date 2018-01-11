《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥今日在答問大會上提及，批准鄭若驊可繼續
處理上任前未完成的６個仲裁個案。民建聯議員張國鈞認為今次事件是由政府主動透露，認為已
算公開透明，希望社會明白今次委任過程時間甚短，若有關仲裁案件去到尾聲要更換仲裁員會造
成很大影響，認為今次屬情理之中的安排。
他相信，現行的委任機制有足夠的防火牆，認同任何事情都是越早透露越好，但今次並非有
人質疑才透露事件，是主動交待，因此不算隱瞞。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/01/2018 17:50
【僭建風波】張國鈞：政府主動透露鄭若驊仍處理６案件是公開透明
《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥今日在答問大會上提及，批准鄭若驊可繼續
處理上任前未完成的６個仲裁個案。民建聯議員張國鈞認為今次事件是由政府主動透露，認為已
算公開透明，希望社會明白今次委任過程時間甚短，若有關仲裁案件去到尾聲要更換仲裁員會造
成很大影響，認為今次屬情理之中的安排。
他相信，現行的委任機制有足夠的防火牆，認同任何事情都是越早透露越好，但今次並非有
人質疑才透露事件，是主動交待，因此不算隱瞞。（ｃｗ）（ｚｚ）
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