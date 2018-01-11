【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價升６０點子，報６﹒５１４７

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５１４７，
較上個交易日升６０點子，上個交易日報６﹒５２０７。
人行確認，計算逆周期因子的「逆周期系數」由各人民幣兌美元匯率中間價報價行自行設定
，分析認為此舉意在避免人民幣短期過快升值，顯示當局有信心讓市場更多地來決定人民幣匯率
，人民幣匯率周三（１０日）先跌後回穩。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６．５１４７ － ６０．００
１歐元╱人民幣 ７．７８８２ ＋ １１２．００
１００日圓╱人民幣 ５．８５１０ ＋ ６４７．００
１港元╱人民幣 ０．８３２７ － １０．４０
１英鎊╱人民幣 ８．８０２７ － ２２１．００
１澳元╱人民幣 ５．１１１２ ＋ １４５．００
１紐元╱人民幣 ４．６９２３ ＋ ３１７．００
１新加坡╱人民幣 ４．８８３６ ＋ ２６．００
１瑞郎╱人民幣 ６．６６１４ ＋ ３３８．００
１加元╱人民幣 ５．１９６５ － ３２１．００
１人民幣╱林吉特 ０．６１４７ － ３．９０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８．７６１４ ＋ ４４９．００
１人民幣╱南非蘭特 １．９０８５ ＿ １５１．００
１人民幣╱韓元 １６４．３４００ ＋ ２４．００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｊｙ）