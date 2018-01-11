【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價升６０點子，報６﹒５１４７

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５１４７，

較上個交易日升６０點子，上個交易日報６﹒５２０７。

人行確認，計算逆周期因子的「逆周期系數」由各人民幣兌美元匯率中間價報價行自行設定

，分析認為此舉意在避免人民幣短期過快升值，顯示當局有信心讓市場更多地來決定人民幣匯率

，人民幣匯率周三（１０日）先跌後回穩。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６．５１４７ － ６０．００

１歐元╱人民幣 ７．７８８２ ＋ １１２．００

１００日圓╱人民幣 ５．８５１０ ＋ ６４７．００

１港元╱人民幣 ０．８３２７ － １０．４０

１英鎊╱人民幣 ８．８０２７ － ２２１．００

１澳元╱人民幣 ５．１１１２ ＋ １４５．００

１紐元╱人民幣 ４．６９２３ ＋ ３１７．００

１新加坡╱人民幣 ４．８８３６ ＋ ２６．００

１瑞郎╱人民幣 ６．６６１４ ＋ ３３８．００

１加元╱人民幣 ５．１９６５ － ３２１．００

１人民幣╱林吉特 ０．６１４７ － ３．９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８．７６１４ ＋ ４４９．００

１人民幣╱南非蘭特 １．９０８５ ＿ １５１．００

１人民幣╱韓元 １６４．３４００ ＋ ２４．００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｊｙ）

