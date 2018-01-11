  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/01/2018 17:05

《神州經脈》滬指創兩年半最長連升，外匯局指「停增持美債」或假

　　《經濟通通訊社１１日專訊》公開市場時隔三周再現淨投放，國家外匯局指「中國考慮減緩
或暫停增持美債」可能是假消息。滬綜指收市微升０﹒１％，報３４２５﹒３５點，續創一個半
月以來收市新高，連升第十日，追平２０１５年３月創下的十連升紀錄；深成指收升０﹒２４％
，報１１４６４﹒２點；創業板收升０﹒７３％，報１８０４﹒２３點，終止兩連跌。兩市全日
成交減少逾７％，至４７７２億元（人民幣．下同）。

＊外儲投資是市場行為，強調保值增值＊

　　周三（１０日）傍晚一則「中國官員建議放緩或停止購買美國國債」的消息，一石激起千層
浪，不僅美股錄年內首跌，１０年美國國債孳息率盤中一度升至１０個月來最高。
　　不過，國家外匯局新聞發言人中午澄清指，該消息有可能引用了錯誤的信息來源，也有可能
是一條假消息。美元兌日圓聞聲反彈。
　　該發言人強調，中國外匯儲備始終按照多元化、分散化原則進行投資管理，保障外匯資產總
體安全和保值增值。與其他投資一樣，外匯儲備對美國國債的投資是市場行為，根據市場狀況和
投資需要進行專業化管理。
　　無論是對外匯儲備自身還是對所參與的市場而言，中國外匯儲備經營管理部門都是負責任的
投資者，相關投資活動促進了國際金融市場的穩定和中國外匯儲備的保值增值。

＊中間價反彈，人民幣仍有望逐步回升＊

　　「逆周期因子」證實淡出後的第二個交易日，人民幣兌一美元中間價今報６﹒５１４７，較
上個交易日升６０點子。在岸即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４９點子，收盤升９１點子，報
６﹒５０８８。
　　交易員指，目前市場結售匯相對均衡，逆周期系數微調影響基本消化，但當前點位各方參與
交易意願不強，半日成交不足６０億美元，短期人民幣料繼續隨美指波動。
　　他們並表示，近期人民幣大幅波動的時候，美元也會因此受到影響，同時中國的舉動也會影
響國際市場，今早中國否認考慮減緩或暫停增持美債的消息也幫助提振美指，但這些料不會整體
影響美指偏弱走勢，人民幣仍有望逐步回升。

＊關注３０１調查，堅決維護合法權益＊

　　商務部新聞發言人高峰於例行新聞發布會表示，２０１８年中美貿易摩擦存在不確定因素，
應通過對話和協商有效管控分歧，按照國際規則妥善解決，中方堅決反對任何形式的貿易投資保
護主義，並正密切關注美國對華３０１調查的情況，將採取所有必要措施，堅決維護中方的合法
權益。
　　他強調，中方從不刻意追求貿易順差，無論出口還是進口、貨物貿易還是服務貿易，都由市
場決定的，是兩國企業和消費者的自主選擇。
　　造成中美貿易不平衡的原因是多方面的，是由兩國的經濟結構、產業競爭力和國際分工決定
的，也受到現行的貿易統計制度、美方對華高技術出口管制等原因的影響。
　　對於美國以國家安全為由否決了阿里巴巴旗下螞蟻金服與速匯金的合併計劃，高峰表示，對
中國企業在美開展正常商業性投資併購，再次因為所謂的國家安全原因受阻表示遺憾。

＊去年國內新能源汽車銷量大增５３％＊

　　中汽協公布，２０１７年，中國乘用車銷量２４７１﹒８３萬輛，同比增長１﹒４％，增速
較２０１６年的１４﹒９３％大幅放緩。其中１２月，乘用車銷量報２６５﹒３３萬輛，同比下
降０﹒７１％。
　　２０１７年，新能源汽車產銷量分別為７９﹒４萬輛、７７﹒７萬輛，同比增長５３﹒８％
、５３﹒３％。
　　全年汽車銷量排名前十位企業依次是：上汽、東風、一汽、長安、北汽、廣汽、吉利、長城
、華晨和奇瑞。乘用車銷量轎車類排名前三的分別為朗逸、英朗、軒逸。
　　中汽協去年初曾預計當年汽車銷量將增長５％。其最新預測今年汽車銷量增３％。（ｊｙ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道11/01/2018
【焦點新股】分析料希瑪眼科首日升幅高達三成 升一成內才可追入
生財有道11/01/2018
【匯控當炒】大象不笨變飛象 向「紅底」放閃
生財有道11/01/2018
大行料今年經濟強勁擴張 唱好內銀板塊
國際動態11/01/2018
柯達推虛擬貨幣 股價急飈逾倍
生財有道10/01/2018
港股12連升 有紀錄以來最長升浪
中國故事10/01/2018
興建自家機場 順豐護城河更深
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
論盡中港台 ． 岑逸飛
「一言九鼎」成為港人的緊箍咒 144
政是有心 ． 余君雋
朱經緯違規不違法 判入獄不合法理情 44
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018生肖運程】狗年到，這些生肖要注意
第一桶金 ． 方元
「我的懶人組合」去年賺20%！2018年10隻買入名單
暢所欲妍 ． 屈穎妍
政治裏的森林法則 11
我做Marketing ． Michael & Derek
【Meeting攻防術】提防辦公室小人，你要學識呢幾招…… 3
廣告背後 ． 袁靜
【人不可貌相】好人衰人有樣睇？惡形惡相≠心地善良？ 4
星座命理
願意為你捱苦的男人，來自這3個星座？
抵玩自助遊
$8750 去挪威7日 登上三大聖岩 1
中環人 ． 溫天納
港股2018會牛下去嗎？
國金與投資 ． 曾廣標
2018年十大預測
辦公室政治 ． 潘少權
【上司的無奈】遇上比自己慢的下屬，「等」他們把工作做完？
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【精英出走】傳統4A的路，為甚麼愈走愈窄? 1
足球俱樂部 ． 主教練
列強甩轆 曼城一隊獨大 下游混戰 護級生死難料
綠路閑人 ． lolo
《玩轉極樂園》 尋找喚醒初心的鑰匙 4
都市痛症 ． Oscar 治療師
【頭痛發作】撞傷好小事？睇完MRI後才知大鑊了！ 3
陶冬天下 ． 陶冬
中國的港股
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新研究】食魚的小朋友 較聰明且睡得好 4
健康解「迷」
【健康就是美】唇色紅如塗唇膏，原來係心火旺？ 4
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018中港股市有錢途
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略 2
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著 2
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
政是有心 ． 余君雋
低端的不是貧民，而是管理幹部 44
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 14
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018生肖運程】狗年到，這些生肖要注意
辦公室政治 ． 潘少權
【誰是辦公室潛力股？】老細揀人心得：心態重要過能力 2
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
第一桶金 ． 方元
「我的懶人組合」去年賺20%！2018年10隻買入名單
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港 3
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
我們應該向日本企業學些甚麼？ 1
我家私房菜 ． 韋太
【冬令補品】枝竹羊腩煲 3
打工秘笈
【禍從口出】說了這幾句話，你很難繼續在公司待下去… 5
星座命理
必睇！2018星座運程大全！ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 6
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018狗年運程及投資 2
「男」言之隱 NEW
性事無限期 3
產品簡介

【DIVA Channel】賞睇《追命列車》

【etnet New Year Bonus賞你】AIA友邦歐陸嘉年華2017/2018

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 TSUBAKI冬限定．薑油潤澤洗護套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊