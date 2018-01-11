【駐京專電】北京證監局：關注上市公司年末突擊調節利潤行為

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京證監局召開轄區上市公司２０１７年

年報審計監管工作會。北京證監局提示了監管工作中發現的主要問題，要求各會計師事務所採取

有效措施予以改正，並提出具體工作要求。一是強化風險意識，加強質量控制。二是密切關注上

市公司年末突擊調節利潤的行為。三是關注審計及會計准則的變更。四是嚴格執行審計程序，確

保會計信息質量。

