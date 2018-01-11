《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國證監會公告，華寶香精首發通過，龍
巖卓越新能源、雷杜生命科學未通過。
此外，原定於今日上會的金太陽紡織、深圳中孚泰因故取消審核，其中金太陽紡織已申請撤
回申報材料。
11/01/2018 08:42
【駐京專電】中證監：３家公司首發上會，僅１家通過
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國證監會公告，華寶香精首發通過，龍
巖卓越新能源、雷杜生命科學未通過。
此外，原定於今日上會的金太陽紡織、深圳中孚泰因故取消審核，其中金太陽紡織已申請撤
回申報材料。
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