【駐京專電】中證監：３家公司首發上會，僅１家通過

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國證監會公告，華寶香精首發通過，龍

巖卓越新能源、雷杜生命科學未通過。

此外，原定於今日上會的金太陽紡織、深圳中孚泰因故取消審核，其中金太陽紡織已申請撤

回申報材料。

