【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升９１點子，報６﹒５０８８

《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５０８８，

較上個交易日４時３０分收盤價升９１點子。全日在６﹒５０４５至６﹒５１８９之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升５７點子，報６﹒５１７３。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒５１４７，較上個交易日升６０點子。（ｊｙ）

