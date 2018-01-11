《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５０８８，
較上個交易日４時３０分收盤價升９１點子。全日在６﹒５０４５至６﹒５１８９之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升５７點子，報６﹒５１７３。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒５１４７，較上個交易日升６０點子。（ｊｙ）
11/01/2018 16:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升９１點子，報６﹒５０８８
《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５０８８，
較上個交易日４時３０分收盤價升９１點子。全日在６﹒５０４５至６﹒５１８９之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升５７點子，報６﹒５１７３。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒５１４７，較上個交易日升６０點子。（ｊｙ）
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