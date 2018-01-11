《經濟通通訊社１１日專訊》市場消息指，人行今日將進行３００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作及３００億元１４天期逆回購操作。
公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元，時隔三周再現淨投放。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
11/01/2018 09:18
【人行放水】消息稱人行今進行６００億逆回購，淨投放３００億
《經濟通通訊社１１日專訊》市場消息指，人行今日將進行３００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作及３００億元１４天期逆回購操作。
公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元，時隔三周再現淨投放。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
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