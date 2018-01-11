  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/01/2018 19:21

《日入而息》政府無意減辣，林鄭冀包容鄭若驊事件，港股１３連升

　　《今天重點》﹡林鄭月娥稱政府將向立會提千三億元撥款創逾４萬職位；港人在內地工作生
　　　　　　　　　活的國民待遇安排將陸續推出；年內將提交一地兩檢及國歌法本地立法草案
　　　　　　　　　；坊間指人大說了算與現實不符，反映不了解憲法；曾研究稅務條例３９Ｅ
　　　　　　　　　，機械自由交流可考慮；處理僭建手法不斷轉變，望社會對鄭若驊多包容；
　　　　　　　　　支持警隊執法，望示威者守法不出言侮辱
　　　　　　　　﹡祈連活指港息低於美息並非災難，港息需升兩厘才影響樓價；中國短期不會
　　　　　　　　　放寬資本管制，中國未有類似雷曼風險；資產估值過高未必威脅經濟，料今
　　　　　　　　　年中國經濟增長６﹒６％
　　　　　　　　﹡蘇偉文指政府無意減辣，換樓期延長至一年可接受
　　　　　　　　﹡港鐵（０００６６）東鐵線今早信號故障，全線暫停服務；運輸署指東鐵信
　　　　　　　　　號故障大致修復，服務於上午１１時半陸續恢復；港鐵就東鐵事故向市民致
　　　　　　　　　歉，強調重視事件會深入調查；泛民建制齊轟，促加快更新訊號系統
　　　　　　　　
　　《即日市況》﹡匯控中銀同創高位，港股升４６點報３１１２０，連升十三日

　　《深滬股市》﹡滬綜指十連升創逾兩年半最長升浪，區塊鏈股助攻

　　《美元匯價》﹡憂慮中國或減持美債，美元受壓；歐元最新報１﹒１９４９╱５０，日圓最
　　　　　　　　　新報１１１﹒６７╱６８

　　《公司業績》﹡三一國際（００６３１）召開董事會會議審議宣派特別股息

　　《公司資訊》﹡英馬斯（０８１３６）今起招股，入場費約４０４０元
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）北角君譽峰料下周開價，有興趣入標龍翔道地皮
　　　　　　　　﹡中金（０３９０８）將中期票據計劃額度增加至３０億美元
　　　　　　　　﹡中國綠寶（０６１８３）與漳投集團成立健康產業基金，拓展大健康產業
　　　　　　　　﹡天譽置業（０００５９）去年合同銷售５８億元人民幣，按年增３９％
　　　　　　　　﹡威揚酒業（０８５０９）招股超購１２﹒５倍，一手中籤率２０％
　　　　　　　　﹡駿溢環球金融（０８３５０）超購逾８倍，一手中籤率三成
　　　　　　　　﹡迅銷（０６２８８）首季溢利升１２﹒７％，綜合收益升１６﹒７％
　　　　　　　　﹡亞投金融（０００３３）換股債到期日延長一年
　　　　　　　　﹡承興國際（０２６６２）成為萬事達卡中國區獨立營銷服務供應商
　　　　　　　　﹡南戈壁（０１８７８）今早停牌，待公布附屬之商業仲裁消息
　　　　　　　　﹡建發（０１９０８）合營開發武漢住宅地，承擔資本６﹒３４億元人民幣
　　　　　　　　﹡香港電視（０１１３７）去年１２月平均每日訂單按月增３％；香港電視網
　　　　　　　　　店推計劃支援年輕人創業和中小企拓展網上零售業務；港視王維基稱今年安
　　　　　　　　　裝智能化執貨系統；免費電視牌照仍審批中
　　　　　　　　﹡博華太平洋（０１０７６）控股股東月初４７５萬元增持公司股份
　　　　　　　　﹡港鐵（０００６６）東鐵線信號故障，全線暫停服務；港鐵就東鐵事故向市
　　　　　　　　　民致歉，強調重視事件會深入調查
　　　　　　　　﹡華夏動漫（０１５６６）發１億元債券，年息６厘
　　　　　　　　﹡新體育（００２９９）折讓近２２％配股，淨籌逾１０億元還債
　　　　　　　　﹡嘉能可（００８０５）撤回上市，今早起停牌
　　　　　　　　﹡寶峰時尚（０１１２１）計劃更換核數師
　　　　　　　　﹡新地（０００１６）雲海夥渣打推按揭優惠，明推１１伙特色戶招標　　　
　
　　　　　　　　﹡莎莎（００１７８）第三財季港澳同店銷售增長３﹒７％
　　　　　　　　﹡中銀航空租賃（０２５８８）去年交付７４架飛機，增４８架飛機儲備
　　　　　　　　﹡保發集團（０３３２６）內地保發集團大廈已封頂
　　　　　　　　﹡萬隆控股（０００３０）附屬同意重續１６００萬元貸款
　　　　　　　　﹡齊家控股（０８３９５）入場費３４００元，本月２５日創業板上市
　　　　　　　　﹡民信國際（０８４５６）明起招股，入場費３１５１元
　　　　　　　　﹡昇捷（０２３４０）新昌６３４０萬元款項未還，尋求法律意見

　　《國企紅籌》﹡中鐵（００３９０）與粵河源市政府合作開發多個城市項目
　　　　　　　　﹡鞍鋼（００３４７）獲中證監受理境外增發股份
　　　　　　　　﹡兗州煤（０１１７１）因公司債轉股，控股股東兗礦集團持股降約１％
　　　　　　　　﹡首長國際（００６９７）擬收購從事停車場業務公司
　　　　　　　　﹡李曉鵬因工作調動辭任招商局港口（００１４４）主席
　　　　　　　　﹡中核國際（０２３０２）開展電子產品貿易

　　《神州民企》﹡正通汽車（０１７２８）今早停牌，暫未悉原因
　　　　　　　　﹡西王特鋼（０１２６６）三年後冀特鋼佔六成，今年鋼鐵供應呈偏緊
　　　　　　　　﹡北控（０１２５０）增持北控風力發電股權至７０％；北控潔能出售卷煙包
　　　　　　　　　裝業務，涉資２﹒６億元
　　　　　　　　﹡榮陽（０２０７８）可能被取消上市地位提出覆核
　　　　　　　　﹡復藥（０２１９６）斥２５５０萬美元與復星（００６５６）設醫藥公司
　　　　　　　　﹡澳優（０１７１７）今年廠房數目增至１０間，私人品牌業務發展加快
　　　　　　　　﹡金蝶（００２６８）與華為簽訂有關雲服務領域的戰略合作協議

　　《中國要聞》﹡粵澳合作聯席會議強調做好大灣區規劃實施準備工作
　　　　　　　　﹡上交所去年批准房地產公司發債額共計逾１３００億元
　　　　　　　　﹡廣州今年將新建１﹒６萬套保障房
　　　　　　　　﹡Ｏｐｐｏ、Ｖｉｖｏ反對博通高通合併，擔心芯片提價
　　　　　　　　﹡中汽協預測指今年乘用車銷量增約３％
　　　　　　　　﹡李克強會見泰國總理：冀推動中泰鐵路項目順利實施
　　　　　　　　﹡將港澳台及西藏列「國家」，萬豪國際酒店被立案調查
　　　　　　　　﹡報道指內地工業互聯網平台將於２０２０年開始應用
　　　　　　　　﹡華為訴三星侵犯知識產權案深圳一審宣判，華為勝訴
　　　　　　　　﹡內地非標投資通道被堵，私募基金「炒殼」熱或降溫
　　　　　　　　﹡中汽協表示去年乘用車銷量２４７２萬輛，僅增１﹒４％
　　　　　　　　﹡中國水泥網表示長三角沿江熟料價格每噸大跌１７０元
　　　　　　　　﹡山西天然氣供氣缺口若超１０％，部分行業將限氣
　　　　　　　　﹡人行６００億逆回購利率持平，淨投放３００億三周首次
　　　　　　　　﹡商務部表示宏觀經濟形勢向好，實體零售回暖將持續增強；絕大多數外企仍
　　　　　　　　　看好中國投資環境；商務部回應螞蟻金服美國併購被否：反對貿易保護主義
　　　　　　　　﹡海航控股擬籌劃重大事項停牌，或涉重大資產重組
　　　　　　　　﹡外匯局表示投資美債是市場行為，「暫停增持」或假消息
　　　　　　　　﹡深圳安居房售價不得超過市場估價的７０％
　　　　　　　　﹡中保監行政處罰浙商財險及三險企總精算師
　　　　　　　　﹡中國成全球最大移動遊戲市場，去年收入約為美國兩倍

　　《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％報１０８１０﹒０６點，連跌第三日

　　《其他消息》﹡林鄭月娥稱政府將向立會提千三億元撥款創逾４萬職位；港人在內地工作生
　　　　　　　　　活的國民待遇安排將陸續推出；年內將提交一地兩檢及國歌法本地立法草案
　　　　　　　　　；坊間指人大說了算與現實不符，反映不了解憲法；曾研究稅務條例３９Ｅ
　　　　　　　　　，機械自由交流可考慮；處理僭建手法不斷轉變，望社會對鄭若驊多包容；
　　　　　　　　　支持警隊執法，望示威者守法不出言侮辱；林鄭准鄭若驊完成６案件，涂謹
　　　　　　　　　申、陳淑莊憂開壞先例
　　　　　　　　﹡鄭若驊離開立法會時大批記者追訪，全程沒回應提問
　　　　　　　　﹡公民黨表示鄭若驊有欺騙銀行嫌疑，促其到立會回應
　　　　　　　　﹡工黨懷疑鄭若驊作出虛假陳述，今午往警察總部報案
　　　　　　　　﹡東鐵綫今早停駛，泛民建制齊轟，促加快更新訊號系統
　　　　　　　　﹡運輸署表示東鐵信號故障大致修復，服務將陸續恢復
　　　　　　　　﹡會計師調查指中小企對前景樂觀，利得稅兩級制成動力
　　　　　　　　﹡房委會表示政府預留７８８億元房屋儲備金，支持公營房屋
　　　　　　　　﹡蘇偉文稱政府無意減辣，換樓期延長至一年可接受
　　　　　　　　﹡鄺俊宇去信特首辦要求鄭若驊到立法會接受議員質詢
　　　　　　　　﹡美聯測量師表示龍翔道地皮明日截，市場料估值逾百億元
　　　　　　　　﹡深股通額度全日用３﹒１億元；滬股通全日賣盤超買盤，流出７７００萬元
　　　　　　　　﹡瑞士盈豐銀行遭證監會譴責及罰款２００萬元
　　　　　　　　﹡金管局就開放應用程式介面框架諮詢業界
　　　　　　　　﹡張國鈞稱政府主動透露鄭若驊仍處理６案件是公開透明
（ｚｚ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道11/01/2018
【焦點新股】分析料希瑪眼科首日升幅高達三成 升一成內才可追入
生財有道11/01/2018
【匯控當炒】大象不笨變飛象 向「紅底」放閃
生財有道11/01/2018
大行料今年經濟強勁擴張 唱好內銀板塊
國際動態11/01/2018
柯達推虛擬貨幣 股價急飈逾倍
生財有道10/01/2018
港股12連升 有紀錄以來最長升浪
中國故事10/01/2018
興建自家機場 順豐護城河更深
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
論盡中港台 ． 岑逸飛
「一言九鼎」成為港人的緊箍咒 144
政是有心 ． 余君雋
朱經緯違規不違法 判入獄不合法理情 44
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018生肖運程】狗年到，這些生肖要注意
第一桶金 ． 方元
「我的懶人組合」去年賺20%！2018年10隻買入名單
暢所欲妍 ． 屈穎妍
政治裏的森林法則 11
我做Marketing ． Michael & Derek
【Meeting攻防術】提防辦公室小人，你要學識呢幾招…… 3
廣告背後 ． 袁靜
【人不可貌相】好人衰人有樣睇？惡形惡相≠心地善良？ 4
星座命理
願意為你捱苦的男人，來自這3個星座？
抵玩自助遊
$8750 去挪威7日 登上三大聖岩 1
中環人 ． 溫天納
港股2018會牛下去嗎？
國金與投資 ． 曾廣標
2018年十大預測
辦公室政治 ． 潘少權
【上司的無奈】遇上比自己慢的下屬，「等」他們把工作做完？
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【精英出走】傳統4A的路，為甚麼愈走愈窄? 1
足球俱樂部 ． 主教練
列強甩轆 曼城一隊獨大 下游混戰 護級生死難料
綠路閑人 ． lolo
《玩轉極樂園》 尋找喚醒初心的鑰匙 4
都市痛症 ． Oscar 治療師
【頭痛發作】撞傷好小事？睇完MRI後才知大鑊了！ 3
陶冬天下 ． 陶冬
中國的港股
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新研究】食魚的小朋友 較聰明且睡得好 4
健康解「迷」
【健康就是美】唇色紅如塗唇膏，原來係心火旺？ 4
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018中港股市有錢途
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略 2
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著 2
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
政是有心 ． 余君雋
低端的不是貧民，而是管理幹部 44
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 14
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018生肖運程】狗年到，這些生肖要注意
辦公室政治 ． 潘少權
【誰是辦公室潛力股？】老細揀人心得：心態重要過能力 2
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
第一桶金 ． 方元
「我的懶人組合」去年賺20%！2018年10隻買入名單
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港 3
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
我們應該向日本企業學些甚麼？ 1
我家私房菜 ． 韋太
【冬令補品】枝竹羊腩煲 3
打工秘笈
【禍從口出】說了這幾句話，你很難繼續在公司待下去… 5
星座命理
必睇！2018星座運程大全！ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 6
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018狗年運程及投資 2
「男」言之隱 NEW
性事無限期 3
產品簡介

【DIVA Channel】賞睇《追命列車》

【etnet New Year Bonus賞你】AIA友邦歐陸嘉年華2017/2018

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 TSUBAKI冬限定．薑油潤澤洗護套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊