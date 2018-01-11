《日入而息》政府無意減辣，林鄭冀包容鄭若驊事件，港股１３連升

《今天重點》﹡林鄭月娥稱政府將向立會提千三億元撥款創逾４萬職位；港人在內地工作生

活的國民待遇安排將陸續推出；年內將提交一地兩檢及國歌法本地立法草案

；坊間指人大說了算與現實不符，反映不了解憲法；曾研究稅務條例３９Ｅ

，機械自由交流可考慮；處理僭建手法不斷轉變，望社會對鄭若驊多包容；

支持警隊執法，望示威者守法不出言侮辱

﹡祈連活指港息低於美息並非災難，港息需升兩厘才影響樓價；中國短期不會

放寬資本管制，中國未有類似雷曼風險；資產估值過高未必威脅經濟，料今

年中國經濟增長６﹒６％

﹡蘇偉文指政府無意減辣，換樓期延長至一年可接受

﹡港鐵（０００６６）東鐵線今早信號故障，全線暫停服務；運輸署指東鐵信

號故障大致修復，服務於上午１１時半陸續恢復；港鐵就東鐵事故向市民致

歉，強調重視事件會深入調查；泛民建制齊轟，促加快更新訊號系統



《即日市況》﹡匯控中銀同創高位，港股升４６點報３１１２０，連升十三日



《深滬股市》﹡滬綜指十連升創逾兩年半最長升浪，區塊鏈股助攻



《美元匯價》﹡憂慮中國或減持美債，美元受壓；歐元最新報１﹒１９４９╱５０，日圓最

新報１１１﹒６７╱６８



《公司業績》﹡三一國際（００６３１）召開董事會會議審議宣派特別股息



《公司資訊》﹡英馬斯（０８１３６）今起招股，入場費約４０４０元

﹡恆地（０００１２）北角君譽峰料下周開價，有興趣入標龍翔道地皮

﹡中金（０３９０８）將中期票據計劃額度增加至３０億美元

﹡中國綠寶（０６１８３）與漳投集團成立健康產業基金，拓展大健康產業

﹡天譽置業（０００５９）去年合同銷售５８億元人民幣，按年增３９％

﹡威揚酒業（０８５０９）招股超購１２﹒５倍，一手中籤率２０％

﹡駿溢環球金融（０８３５０）超購逾８倍，一手中籤率三成

﹡迅銷（０６２８８）首季溢利升１２﹒７％，綜合收益升１６﹒７％

﹡亞投金融（０００３３）換股債到期日延長一年

﹡承興國際（０２６６２）成為萬事達卡中國區獨立營銷服務供應商

﹡南戈壁（０１８７８）今早停牌，待公布附屬之商業仲裁消息

﹡建發（０１９０８）合營開發武漢住宅地，承擔資本６﹒３４億元人民幣

﹡香港電視（０１１３７）去年１２月平均每日訂單按月增３％；香港電視網

店推計劃支援年輕人創業和中小企拓展網上零售業務；港視王維基稱今年安

裝智能化執貨系統；免費電視牌照仍審批中

﹡博華太平洋（０１０７６）控股股東月初４７５萬元增持公司股份

﹡港鐵（０００６６）東鐵線信號故障，全線暫停服務；港鐵就東鐵事故向市

民致歉，強調重視事件會深入調查

﹡華夏動漫（０１５６６）發１億元債券，年息６厘

﹡新體育（００２９９）折讓近２２％配股，淨籌逾１０億元還債

﹡嘉能可（００８０５）撤回上市，今早起停牌

﹡寶峰時尚（０１１２１）計劃更換核數師

﹡新地（０００１６）雲海夥渣打推按揭優惠，明推１１伙特色戶招標



﹡莎莎（００１７８）第三財季港澳同店銷售增長３﹒７％

﹡中銀航空租賃（０２５８８）去年交付７４架飛機，增４８架飛機儲備

﹡保發集團（０３３２６）內地保發集團大廈已封頂

﹡萬隆控股（０００３０）附屬同意重續１６００萬元貸款

﹡齊家控股（０８３９５）入場費３４００元，本月２５日創業板上市

﹡民信國際（０８４５６）明起招股，入場費３１５１元

﹡昇捷（０２３４０）新昌６３４０萬元款項未還，尋求法律意見



《國企紅籌》﹡中鐵（００３９０）與粵河源市政府合作開發多個城市項目

﹡鞍鋼（００３４７）獲中證監受理境外增發股份

﹡兗州煤（０１１７１）因公司債轉股，控股股東兗礦集團持股降約１％

﹡首長國際（００６９７）擬收購從事停車場業務公司

﹡李曉鵬因工作調動辭任招商局港口（００１４４）主席

﹡中核國際（０２３０２）開展電子產品貿易



《神州民企》﹡正通汽車（０１７２８）今早停牌，暫未悉原因

﹡西王特鋼（０１２６６）三年後冀特鋼佔六成，今年鋼鐵供應呈偏緊

﹡北控（０１２５０）增持北控風力發電股權至７０％；北控潔能出售卷煙包

裝業務，涉資２﹒６億元

﹡榮陽（０２０７８）可能被取消上市地位提出覆核

﹡復藥（０２１９６）斥２５５０萬美元與復星（００６５６）設醫藥公司

﹡澳優（０１７１７）今年廠房數目增至１０間，私人品牌業務發展加快

﹡金蝶（００２６８）與華為簽訂有關雲服務領域的戰略合作協議



《中國要聞》﹡粵澳合作聯席會議強調做好大灣區規劃實施準備工作

﹡上交所去年批准房地產公司發債額共計逾１３００億元

﹡廣州今年將新建１﹒６萬套保障房

﹡Ｏｐｐｏ、Ｖｉｖｏ反對博通高通合併，擔心芯片提價

﹡中汽協預測指今年乘用車銷量增約３％

﹡李克強會見泰國總理：冀推動中泰鐵路項目順利實施

﹡將港澳台及西藏列「國家」，萬豪國際酒店被立案調查

﹡報道指內地工業互聯網平台將於２０２０年開始應用

﹡華為訴三星侵犯知識產權案深圳一審宣判，華為勝訴

﹡內地非標投資通道被堵，私募基金「炒殼」熱或降溫

﹡中汽協表示去年乘用車銷量２４７２萬輛，僅增１﹒４％

﹡中國水泥網表示長三角沿江熟料價格每噸大跌１７０元

﹡山西天然氣供氣缺口若超１０％，部分行業將限氣

﹡人行６００億逆回購利率持平，淨投放３００億三周首次

﹡商務部表示宏觀經濟形勢向好，實體零售回暖將持續增強；絕大多數外企仍

看好中國投資環境；商務部回應螞蟻金服美國併購被否：反對貿易保護主義

﹡海航控股擬籌劃重大事項停牌，或涉重大資產重組

﹡外匯局表示投資美債是市場行為，「暫停增持」或假消息

﹡深圳安居房售價不得超過市場估價的７０％

﹡中保監行政處罰浙商財險及三險企總精算師

﹡中國成全球最大移動遊戲市場，去年收入約為美國兩倍



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％報１０８１０﹒０６點，連跌第三日



《其他消息》﹡林鄭月娥稱政府將向立會提千三億元撥款創逾４萬職位；港人在內地工作生

活的國民待遇安排將陸續推出；年內將提交一地兩檢及國歌法本地立法草案

；坊間指人大說了算與現實不符，反映不了解憲法；曾研究稅務條例３９Ｅ

，機械自由交流可考慮；處理僭建手法不斷轉變，望社會對鄭若驊多包容；

支持警隊執法，望示威者守法不出言侮辱；林鄭准鄭若驊完成６案件，涂謹

申、陳淑莊憂開壞先例

﹡鄭若驊離開立法會時大批記者追訪，全程沒回應提問

﹡公民黨表示鄭若驊有欺騙銀行嫌疑，促其到立會回應

﹡工黨懷疑鄭若驊作出虛假陳述，今午往警察總部報案

﹡東鐵綫今早停駛，泛民建制齊轟，促加快更新訊號系統

﹡運輸署表示東鐵信號故障大致修復，服務將陸續恢復

﹡會計師調查指中小企對前景樂觀，利得稅兩級制成動力

﹡房委會表示政府預留７８８億元房屋儲備金，支持公營房屋

﹡蘇偉文稱政府無意減辣，換樓期延長至一年可接受

﹡鄺俊宇去信特首辦要求鄭若驊到立法會接受議員質詢

﹡美聯測量師表示龍翔道地皮明日截，市場料估值逾百億元

﹡深股通額度全日用３﹒１億元；滬股通全日賣盤超買盤，流出７７００萬元

﹡瑞士盈豐銀行遭證監會譴責及罰款２００萬元

﹡金管局就開放應用程式介面框架諮詢業界

﹡張國鈞稱政府主動透露鄭若驊仍處理６案件是公開透明

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