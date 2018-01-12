《盤前攻略》外圍及ＡＤＲ造好，港股有望繼續尋頂

《經濟通通訊社１２日專訊》港股昨日（１１日）走勢波動，由於消息指中國擬減慢甚至停

購美國國債，美國股市下跌而港股早段受拖累，低開７點，之後在騰訊（００７００）下跌拖累

，一度跌最多１２３點低見３０９５０點，不過由於匯控（００００５）再造好見逾九年高，港

股又重見升幅，全日最終升４６點或０﹒１５％，報３１１２０點，創連升十三日佳績，再創出

歷來最長升浪，主板成交卻只有１２８８﹒２４億元，按日跌８﹒４％。



＊油價上升推動外圍能源股造好，三大指數齊創新高＊



油價上升推動能源股造好，以及投資者憧憬藍籌即將公布的第四季業績優於預期，加上中國

否認暫停增持美債，美國股市周四上升，三大主要指數重拾升勢，齊齊創下新高。道指收市升

２０５點或０﹒８１％，報２５５７４點；標普５００升１９點或０﹒７％，報２７６７點；納

指數升５８點或０﹒８１％，報７２１１點。

布蘭特油價曾升穿７０美元，令到標普能源分項指數成為表現最佳類別。Ｒｕｓｓｅｌｌ

２０００指數升１﹒７％至１５８６，與三大指數同步創下新高。

港股ＡＤＲ昨日升１９５點，報３１３１６點。港股ＡＤＲ預託證券造價普遍上揚，騰訊升

０﹒８４％，折合港元報４３３﹒０１元。匯控漲１﹒０８％，折合港元報８４﹒９６元。聯通

漲１﹒１％，折合港元報１１元。展望今日藍籌股有望繼續造好，因此港股仍有機會小幅度走上

，短期有望繼續尋頂。不過Ａ股連升多日，後市回落機會漸大，令港股亦有調整風險，惟料初步

能以十天線（３０６５１點）作支持。

另外，今日市場焦點亦落在新股上，希瑪眼科醫療（０３３０９）公布招股結果，本港公開

發售部分獲得超額認購１５６８﹒３倍，認購３００手才穩獲一手，股份下周一（１５日）掛牌

。（ｆｆ）

